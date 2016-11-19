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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Кр. Советов (мол)
Зенит (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 19 ноября 2016
Зенит (мол)
19.11.2016, суббота, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
0 : 1
Завершен
Кр. Советов (мол)
24'
Е. Голенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Кр. Советов (мол)
90'
+3
Замена
Л. Афиногентов
️️️️
Д. Захарян
Замена
Е. Денисов
️️️️
Д. Кириллов
84'
77'
Замена
Н. Киреев
️️️️
Д. Лозовик
Замена
Ю. Козлов
️️️️
К. Макеев
69'
68'
Замена
И. Ермолаев
️️️️
Э. Набатов
Замена
А. Некрасов
️️️️
Д. Плетнев
65'
Пенальти не реализован!
С. Крапухин
62'
Желтая карточка
С. Крапухин
42'
34'
Желтая карточка
Э. Набатов
24'
ГОЛ! 0:1!
Е. Голенков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
96
Игорь Обухов
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
10
Кирилл Макеев
ЛВ
42
Константин Котов
ЦП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
39
Василий Запрягаев
ЦФ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Кр. Советов (мол)
1
Богдан Овсянников
ВР
76
Денис Лозовик
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
53
Иван Столяров
ЦЗ
97
Максим Васильев
ЦЗ
61
Николай Кирица
ЦП
10
Эмрах Набатов
ЦП
67
Давид Захарян
ЦП
98
Александр Дмитрюк
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
Зенит (мол)
86
Николай Рыбиков
ВР
85
Юрий Козлов
ЦП
78
Александр Некрасов
ЦФ
91
Егор Денисов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Максим Павлов
ВР
79
Илья Ермолаев
ЦЗ
63
Никита Панков
ЦЗ
80
Леонид Афиногентов
ЦП
22
Никита Киреев
ЦФ
3-3-2-2
96
Обухов
3
Бугриев
84
Шалимов
4
Пенчиков
88
Лесовой
61
Кириллов
42
Котов
10
Макеев
10
Плетнев
36
Крапухин
39
Запрягаев
4-5-1
1
Овсянников
89
Масальский
53
Столяров
97
Васильев
76
Лозовик
61
Кирица
67
Захарян
98
Дмитрюк
78
Киселев
10
Набатов
69
Голенков
10
Плетнев
78
Некрасов
78
Некрасов
10
Плетнев
61
Кириллов
91
Денисов
91
Денисов
61
Кириллов
10
Макеев
85
Козлов
85
Козлов
10
Макеев
76
Лозовик
22
Киреев
22
Киреев
76
Лозовик
10
Набатов
79
Ермолаев
79
Ермолаев
10
Набатов
67
Захарян
80
Афиногентов
80
Афиногентов
67
Захарян
Остались в запасе
Зенит (мол)
Кр. Советов (мол)
86
Николай Рыбиков
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
63
Никита Панков
ЦЗ
1
Максим Павлов
ВР
Остались в запасе
86
Николай Рыбиков
ВР
Остались в запасе
63
Никита Панков
ЦЗ
1
Максим Павлов
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Статистика матча Зенит (мол) - Кр. Советов (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
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Зенит (мол)
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