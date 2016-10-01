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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Спартак М (мол)
Зенит (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 01 октября 2016
Зенит (мол)
01.10.2016, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
3 : 0
Завершен
Спартак М (мол)
2'
А. Некрасов
29'
А. Вяткин
59'
К. Макеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Спартак М (мол)
Замена
Н. Каккоев
️️️️
Л. Мусаев
90'
+3
Замена
С. Байрамов
️️️️
Д. Пенчиков
90'
+2
Замена
Н. Колдунов
️️️️
Е. Денисов
89'
Замена
Ф. Шалимов
️️️️
С. Мареев
88'
Замена
Е. Бойцов
️️️️
К. Котов
86'
Замена
Е. Вартанян
️️️️
А. Некрасов
82'
81'
Замена
О. Красильниченко
️️️️
Н. Киселев
Замена
Д. Кириллов
️️️️
Д. Плетнев
68'
63'
Замена
И. Мазуров
️️️️
Д. Горовых
63'
Замена
П. Володкин
️️️️
Д. Полубояринов
ГОЛ! 3:0!
К. Макеев
59'
46'
Замена
Е. Никулин
️️️️
И. Синодзука
46'
Замена
Н. Киселев
️️️️
А. Руденко
38'
Желтая карточка
А. Руденко
ГОЛ! 2:0!
А. Вяткин
29'
Желтая карточка
В. Запрягаев
27'
Желтая карточка
А. Некрасов
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Некрасов
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
96
Игорь Обухов
ВР
4
Станислав Мареев
ЦЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Кирилл Макеев
ЛВ
42
Константин Котов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
78
Александр Некрасов
ЦФ
39
Василий Запрягаев
ЦФ
91
Егор Денисов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Спартак М (мол)
57
Вадим Аверкиев
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
8
Борис Цыганков
ОП
27
Даниил Горовых
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
70
Иппэй Синодзука
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Зенит (мол)
86
Николай Рыбиков
ВР
66
Самир Байрамов
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
68
Ефим Бойцов
ЦП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
11
Максим Левин
АП
9
Ефрем Вартанян
ЦФ
Спартак М (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
41
Сергей Лазарев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
15
Иван Костылев
ЦЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
19
Егор Никулин
ЦП
74
Никита Киселев
ЦП
10
Петр Володкин
АП
3-2-2-3
96
Обухов
4
Мареев
55
Вяткин
4
Пенчиков
42
Котов
38
Мусаев
10
Макеев
10
Плетнев
91
Денисов
39
Запрягаев
78
Некрасов
3-2-2-3
57
Аверкиев
35
Миронов
46
Мамин
88
Сокол
8
Цыганков
27
Горовых
20
Полубояринов
70
Синодзука
15
Рассказов
11
Бабаев
19
Руденко
38
Мусаев
22
Каккоев
22
Каккоев
38
Мусаев
42
Котов
68
Бойцов
68
Бойцов
42
Котов
4
Пенчиков
66
Байрамов
66
Байрамов
4
Пенчиков
4
Мареев
84
Шалимов
84
Шалимов
4
Мареев
78
Некрасов
9
Вартанян
9
Вартанян
78
Некрасов
10
Плетнев
61
Кириллов
61
Кириллов
10
Плетнев
91
Денисов
10
Колдунов
10
Колдунов
91
Денисов
Киселев
3
Красильниченко
3
Красильниченко
Киселев
27
Горовых
22
Мазуров
22
Мазуров
27
Горовых
20
Полубояринов
10
Володкин
10
Володкин
20
Полубояринов
70
Синодзука
19
Никулин
19
Никулин
70
Синодзука
19
Руденко
74
Киселев
74
Киселев
19
Руденко
Остались в запасе
Зенит (мол)
Спартак М (мол)
11
Максим Левин
АП
86
Николай Рыбиков
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
15
Иван Костылев
ЦЗ
1
Алексей Козлов
ВР
41
Сергей Лазарев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
11
Максим Левин
АП
86
Николай Рыбиков
ВР
Остались в запасе
15
Иван Костылев
ЦЗ
1
Алексей Козлов
ВР
41
Сергей Лазарев
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Зенит (мол) - Спартак М (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
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Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Руденко
(Калининград)
Стадион:
МСА Петровский
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