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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Зенит (мол)
Краснодар (мол) - Зенит (мол): обзор матча 26 ноября 2016
Краснодар (мол)
26.11.2016, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
5 : 2
Завершен
Зенит (мол)
29'
Вандерсон
38'
Д. Воробьев
61'
А. Григорян
64'
А. Григорян
90'
А. Григорян
31'
С. Бугриев
36'
Л. Мусаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Зенит (мол)
Замена
И. Тахмазов
️️️️
И. Парадин
90'
+2
90'
+1
Замена
Ф. Шалимов
️️️️
В. Запрягаев
ГОЛ! 5:2!
А. Григорян
90'
Замена
Р. Рзаев
️️️️
А. Сергеев
87'
85'
Замена
В. Запрягаев
️️️️
Д. Круговой
Замена
А. Бутенко
️️️️
Д. Воробьев
83'
80'
Замена
Ю. Козлов
️️️️
К. Макеев
Желтая карточка
А. Мацукатов
79'
75'
Замена
А. Некрасов
️️️️
Д. Кириллов
Замена
И. Черчесов
️️️️
Л. Байрамян
71'
70'
Замена
Д. Плетнев
️️️️
Д. Пенчиков
Желтая карточка
А. Сергеев
68'
Замена
А. Мацукатов
️️️️
А. Татаев
65'
Замена
Е. Назаров
️️️️
А. Моргунов
65'
ГОЛ! 4:2!
А. Григорян
64'
Желтая карточка
А. Моргунов
62'
ГОЛ! 3:2!
А. Григорян
61'
49'
Желтая карточка
Л. Мусаев
Замена
А. Григорян
️️️️
Вандерсон
46'
Желтая карточка
Л. Байрамян
45'
ГОЛ! 2:2!
Д. Воробьев
38'
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
37'
36'
ГОЛ! 1:2!
Л. Мусаев
31'
ГОЛ! 1:1!
С. Бугриев
ГОЛ! 1:0!
Вандерсон
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
16
Денис Адамов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
10
Александр Сергеев
ЦП
23
Левон Байрамян
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
14
Вандерсон
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Зенит (мол)
96
Игорь Обухов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
10
Кирилл Макеев
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
42
Константин Котов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
9
Евгений Назаров
ЦЗ
92
Иван Тахмазов
ЦЗ
90
Инал Черчесов
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
20
Амир Натхо
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
96
Руслан Рзаев
ПВ
11
Даур Квеквескири
ПВ
13
Александр Бутенко
ЦФ
Зенит (мол)
86
Николай Рыбиков
ВР
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
85
Юрий Козлов
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
91
Егор Денисов
ЦФ
39
Василий Запрягаев
ЦФ
78
Александр Некрасов
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Адамов
3
Гогличидзе
5
Татаев
2
Парадин
5
Стежко
74
Фомин
10
Сергеев
23
Байрамян
14
Моргунов
10
Воробьев
14
Вандерсон
3-1-4-1-1
96
Обухов
4
Пенчиков
3
Бугриев
3
Круговой
22
Каккоев
61
Кириллов
42
Котов
38
Мусаев
88
Лесовой
10
Макеев
36
Крапухин
23
Байрамян
90
Черчесов
90
Черчесов
23
Байрамян
5
Татаев
15
Мацукатов
15
Мацукатов
5
Татаев
10
Воробьев
13
Бутенко
13
Бутенко
10
Воробьев
14
Моргунов
9
Назаров
9
Назаров
14
Моргунов
10
Сергеев
96
Рзаев
96
Рзаев
10
Сергеев
14
Вандерсон
70
Григорян
70
Григорян
14
Вандерсон
2
Парадин
92
Тахмазов
92
Тахмазов
2
Парадин
Запрягаев
84
Шалимов
84
Шалимов
Запрягаев
3
Круговой
39
Запрягаев
39
Запрягаев
3
Круговой
10
Макеев
85
Козлов
85
Козлов
10
Макеев
61
Кириллов
78
Некрасов
78
Некрасов
61
Кириллов
4
Пенчиков
10
Плетнев
10
Плетнев
4
Пенчиков
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Зенит (мол)
20
Амир Натхо
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
91
Егор Денисов
ЦФ
86
Николай Рыбиков
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Остались в запасе
20
Амир Натхо
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
1
Антон Федюшкин
ВР
Остались в запасе
91
Егор Денисов
ЦФ
86
Николай Рыбиков
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Игорь Симутенков
Статистика матча Краснодар (мол) - Зенит (мол)
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Колтунов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
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