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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Зенит (мол)
Уфа (мол) - Зенит (мол): обзор матча 05 августа 2016
Уфа (мол)
05.08.2016, пятница, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
0 : 0
Завершен
Зенит (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Зенит (мол)
Замена
М. Криворог
️️️️
В. Виденеев
89'
83'
Замена
В. Никитин
️️️️
С. Мареев
76'
Замена
Е. Денисов
️️️️
Ю. Козлов
72'
Замена
С. Бугриев
️️️️
Ф. Шалимов
68'
Замена
С. Иванов
️️️️
К. Котов
65'
Замена
С. Крапухин
️️️️
А. Некрасов
Замена
Д. Зизенков
️️️️
А. Батютин
64'
62'
Замена
Д. Кириллов
️️️️
К. Макеев
Замена
Р. Юсупов
️️️️
Д. Емельянов
61'
57'
Замена
Д. Майков
️️️️
М. Слащев
Замена
И. Блинников
️️️️
В. Журавлев
46'
Желтая карточка
Д. Емельянов
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
99
Андрей Лунев
ВР
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
69
Никита Попов
ЦЗ
75
Артем Надеев
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
94
Азат Валиахметов
ЦП
72
Валентин Виденеев
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Лукманов
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
4
Станислав Мареев
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
53
Михаил Слащев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Кирилл Макеев
ЛВ
85
Юрий Козлов
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
42
Константин Котов
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
78
Александр Некрасов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
95
Дмитрий Ташбулатов
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
6
Егор Поздняков
ОП
51
Марк Криворог
ЦП
89
Максим Сидоров
ЦП
96
Ренат Юсупов
ЦП
77
Денис Зизенков
ЦФ
66
Илья Блинников
ЦФ
Зенит (мол)
31
Михаил Пономаренко
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
47
Сергей Иванов
ЦП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
6
Илья Иванов
ЦП
91
Егор Денисов
ЦФ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
4-4-1-1
99
Лунев
57
Хазиев
75
Надеев
78
Дивеев
69
Попов
94
Валиахметов
63
Зарипов
99
Емельянов
72
Виденеев
72
Батютин
90
Журавлев
4-3-2-1
88
Рудаков
4
Пенчиков
84
Шалимов
53
Слащев
4
Мареев
85
Козлов
8
Горулев
42
Котов
10
Плетнев
10
Макеев
78
Некрасов
72
Виденеев
51
Криворог
51
Криворог
72
Виденеев
72
Батютин
77
Зизенков
77
Зизенков
72
Батютин
90
Журавлев
66
Блинников
66
Блинников
90
Журавлев
99
Емельянов
96
Юсупов
96
Юсупов
99
Емельянов
84
Шалимов
3
Бугриев
3
Бугриев
84
Шалимов
85
Козлов
91
Денисов
91
Денисов
85
Козлов
42
Котов
47
Иванов
47
Иванов
42
Котов
4
Мареев
69
Никитин
69
Никитин
4
Мареев
10
Макеев
61
Кириллов
61
Кириллов
10
Макеев
53
Слащев
63
Майков
63
Майков
53
Слащев
78
Некрасов
36
Крапухин
36
Крапухин
78
Некрасов
Остались в запасе
Уфа (мол)
Зенит (мол)
95
Дмитрий Ташбулатов
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
89
Максим Сидоров
ЦП
6
Егор Поздняков
ОП
53
Глеб Ефимов
ВР
Главный тренер
Альберт Лукманов
31
Михаил Пономаренко
ВР
6
Илья Иванов
ЦП
Главный тренер
Игорь Симутенков
Остались в запасе
95
Дмитрий Ташбулатов
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
89
Максим Сидоров
ЦП
6
Егор Поздняков
ОП
53
Глеб Ефимов
ВР
Остались в запасе
31
Михаил Пономаренко
ВР
6
Илья Иванов
ЦП
Главный тренер
Альберт Лукманов
Главный тренер
Игорь Симутенков
Статистика матча Уфа (мол) - Зенит (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ян Марушко
(Самара)
Стадион:
Нефтяник
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