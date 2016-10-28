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    Александр Мелехов - статистика

    #61 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Олегович
    Фамилия Мелехов
    Команда Амкар-Пермь
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 марта 1998 (25 лет)
    Рост 183
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкар (мол) 13 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.05.2017 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 0:4 Спартак М (мол) (Москва)
    06.05.2017 60' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    27.04.2017 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 2:2 Краснодар (мол) (Краснодар)
    14.04.2017 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 2:2 Уфа (мол) (Уфа)
    04.12.2016 1' -46' Амкар (мол) (Пермь) 0:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    01.12.2016 1' -78' Анжи (мол) (Махачкала) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    25.11.2016 78' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:2 Арсенал Т (мол) (Тула)
    19.11.2016 88' -90' Спартак М (мол) (Москва) 3:1 Амкар (мол) (Пермь)
    05.11.2016 Был в запасе ЦСКА (мол) (Москва) 3:0 Амкар (мол) (Пермь)
    28.10.2016 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    23.10.2016 86' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    14.10.2016 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 0:0 Локомотив (мол) (Москва)
    17.09.2016 78' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 3:1 Амкар (мол) (Пермь)
    09.09.2016 74' -90' Амкар (мол) (Пермь) 3:2 Томь (мол) (Томск)
    26.08.2016 73' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 7:0 Амкар (мол) (Пермь)
    20.08.2016 38' -57' Амкар (мол) (Пермь) 2:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    14.08.2016 66' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 3:3 Амкар (мол) (Пермь)
    06.08.2016 82' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    01.08.2016 1' -75' Рубин (мол) (Казань) 2:2 Амкар (мол) (Пермь)
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