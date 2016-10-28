Александр Мелехов - статистика
#61 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Мелехов
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 марта 1998 (25 лет)
|Рост
|183
|Вес
|70
|Имя
|Александр
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Мелехов
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 марта 1998 (25 лет)
|Рост
|183
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|13
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2017
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:4
|Спартак М (мол) (Москва)
|06.05.2017
|60' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|27.04.2017
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|14.04.2017
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|04.12.2016
|1' -46'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|01.12.2016
|1' -78'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|25.11.2016
|78' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|19.11.2016
|88' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|05.11.2016
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|28.10.2016
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|23.10.2016
|86' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|14.10.2016
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|17.09.2016
|78' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|09.09.2016
|74' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:2
|Томь (мол) (Томск)
|26.08.2016
|73' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|7:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|20.08.2016
|38' -57'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|14.08.2016
|66' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|3:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|06.08.2016
|82' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|01.08.2016
|1' -75'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|Амкар (мол) (Пермь)