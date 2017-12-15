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    Брайт Энобахаре - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Брайт
    Фамилия Энобахаре
    Команда Уиган Атлетик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 февраля 1998 (25 лет)
    Стоимость:
    € 550
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вулверхэмптон 5 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2018 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 3:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    28.04.2018 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:0 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    03.02.2018 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 3:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    27.01.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    13.01.2018 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 0:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    02.01.2018 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 3:0 Брентфорд (Лондон)
    30.12.2017 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    26.12.2017 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    23.12.2017 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    15.12.2017 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 0:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    09.12.2017 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:0 Сандерленд (Сандерленд)
    04.12.2017 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    25.11.2017 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 5:1 Болтон (Болтон)
    22.11.2017 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 4:1 Лидс (Лидс)
    18.11.2017 Был в запасе Рединг (Рединг) 0:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    03.11.2017 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:0 Фулхэм (Лондон)
    31.10.2017 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    28.10.2017 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    21.10.2017 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 3:2 Престон (Престон)
    14.10.2017 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    30.09.2017 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:4 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    27.09.2017 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    23.09.2017 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:1 Барнсли (Барнсли)
    81'
    16.09.2017 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    12.09.2017 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 3:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    09.09.2017 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    26.08.2017 1' -90' Брентфорд (Лондон) 0:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    19.08.2017 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:2 Кардифф (Кардифф)
    15.08.2017 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:3 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    43'
    12.08.2017 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 0:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    05.08.2017 1' -78' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
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