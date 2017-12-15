Брайт Энобахаре - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Брайт
|Фамилия
|Энобахаре
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 1998 (25 лет)
Стоимость:
€ 550
тыс
|Имя
|Брайт
|Фамилия
|Энобахаре
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 1998 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|5
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2018
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|3:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|28.04.2018
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|03.02.2018
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|3:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|27.01.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|13.01.2018
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|02.01.2018
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|3:0
|Брентфорд (Лондон)
|30.12.2017
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|26.12.2017
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|23.12.2017
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|15.12.2017
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|0:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|09.12.2017
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|04.12.2017
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|25.11.2017
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|5:1
|Болтон (Болтон)
|22.11.2017
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|4:1
|Лидс (Лидс)
|18.11.2017
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|0:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|03.11.2017
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:0
|Фулхэм (Лондон)
|31.10.2017
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|28.10.2017
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|21.10.2017
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|3:2
|Престон (Престон)
|14.10.2017
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|30.09.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:4
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|27.09.2017
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|23.09.2017
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Барнсли (Барнсли)
|81'
|16.09.2017
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|12.09.2017
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|3:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|09.09.2017
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|26.08.2017
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|0:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|19.08.2017
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:2
|Кардифф (Кардифф)
|15.08.2017
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:3
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|43'
|12.08.2017
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|05.08.2017
|1' -78'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)