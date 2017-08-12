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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Вулверхэмптон
Дерби Каунти - Вулверхэмптон: обзор матча 12 августа 2017
Дерби Каунти
12.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
0 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
32'
Б. Дуглас
76'
И. Кавалейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Вулверхэмптон
76'
ГОЛ! 0:2!
И. Кавалейру
Пас отдал
Д. Жота
32'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дуглас
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ПП
77
Джонни Расселл
ЛФ
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
РФ
Главный тренер
Пол Уорн
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЛП
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
2
Мэтт Доэрти
ПП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
21
Икечи Анья
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
4-3-3
33
Карсон
33
Дэйвис
3
Форсит
14
Уисдом
36
Кио
4
Джонсон
23
Хаддлстоун
19
Баттерфилд
77
Расселл
18
Мартин
18
Вайманн
4-1-2-1-2
26
Радди
29
Сайсс
30
Боли
15
Коди
24
Миранда
21
Невеш
2
Доэрти
30
Дуглас
20
Жота
9
Бонатини
25
Энобахаре
Остались в запасе
Дерби Каунти
Вулверхэмптон
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
21
Икечи Анья
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
21
Икечи Анья
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Дерби Каунти - Вулверхэмптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
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