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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Ипсвич Таун
Вулверхэмптон - Ипсвич Таун: обзор матча 23 декабря 2017
Вулверхэмптон
23.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
40'
И. Кавалейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Ипсвич Таун
86'
Желтая карточка
А. Уэбстер
80'
Желтая карточка
К. Коннолли
Желтая карточка
Р. Невеш
72'
ГОЛ! 1:0!
И. Кавалейру
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
43
Берсант Целина
АП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Ипсвич Таун
38
Майкл Кроу
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
17
Адам МакДоннелл
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
3-3-1-2
26
Радди
15
Коди
30
Боли
6
Беннетт
2
Доэрти
21
Невеш
30
Дуглас
20
Жота
9
Бонатини
8
Иван Кавалейру
3-2-2-1-1
33
Биалковски
4
Чамберс
6
Коннолли
30
Кенлок
4
Уэбстер
12
Спенс
18
Уорд
17
Брю
43
Целина
14
Гарнер
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ипсвич Таун
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
38
Майкл Кроу
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
17
Адам МакДоннелл
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Остались в запасе
38
Майкл Кроу
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
17
Адам МакДоннелл
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Вулверхэмптон - Ипсвич Таун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
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