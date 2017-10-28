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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Вулверхэмптон
Куинз Парк Рейнджерс - Вулверхэмптон: обзор матча 28 октября 2017
Куинз Парк Рейнджерс
28.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
41'
К. Вашингтон
81'
М. Смит
43'
Л. Бонатини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Д. Линч
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Р. Сайсс
ГОЛ! 2:1!
М. Смит
Пас отдал
Д. Линч
81'
Желтая карточка
М. Луонго
79'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
45'
+1
43'
ГОЛ! 1:1!
Л. Бонатини
Пас отдал
Д. Жота
ГОЛ! 1:0!
К. Вашингтон
Пас отдал
М. Луонго
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
26
Идрисса Силла
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
9
Лео Бонатини
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
4-3-1-2
12
Смитис
21
Бидуэлл
6
Линч
14
Робинсон
15
Баптисте
4
Сковен
24
Кузинс
21
Луонго
15
Фримен
14
Вашингтон
26
Силла
3-3-1-2
26
Радди
24
Миранда
15
Коди
23
Батт
30
Дуглас
21
Невеш
2
Доэрти
20
Жота
8
Иван Кавалейру
9
Бонатини
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Вулверхэмптон
7
Йени Нгбакото
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
1
Джо Ламли
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
1
Джо Ламли
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Вулверхэмптон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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