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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Вулверхэмптон
Бристоль Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 30 декабря 2017
Бристоль Сити
30.12.2017, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
53'
Б. Рид
66'
Б. Дуглас
90+4'
Р. Беннетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Вулверхэмптон
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Р. Беннетт
Пас отдал
Б. Дуглас
66'
ГОЛ! 1:1!
Б. Дуглас
Красная карточка
Ф. Филдинг
64'
ГОЛ! 1:0!
Б. Рид
Пас отдал
Д. Патерсон
53'
49'
Желтая карточка
Р. Невеш
14'
Красная карточка
Д. Батт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
14
Бобби Рид
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
9
Лео Бонатини
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
3-2-3-1-1
34
Филдинг
44
Флинт
17
Бэйкер
32
Магнуссон
23
Брайан
3
Райт
8
Браунхилл
7
Пак
8
Смит
14
Рид
35
Патерсон
3-3-1-2
26
Радди
30
Боли
15
Коди
23
Батт
2
Доэрти
21
Невеш
30
Дуглас
20
Жота
11
Кошта
9
Бонатини
Остались в запасе
Бристоль Сити
Вулверхэмптон
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Уилл Норрис
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Бристоль Сити - Вулверхэмптон
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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