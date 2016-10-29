Джордж Грант - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Джордж
|Фамилия
|Грант
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оксфорд
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Джордж
|Фамилия
|Грант
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оксфорд
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|6
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.01.2017
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Барнсли (Барнсли)
|30.12.2016
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|3:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|26.12.2016
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|17.12.2016
|1' -59'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|14.12.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Престон (Престон)
|02.12.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|25.11.2016
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|2:5
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|19.11.2016
|85' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|05.11.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|29.10.2016
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|22.10.2016
|82' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Кардифф (Кардифф)
|18.10.2016
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|14.10.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|01.10.2016
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|27.09.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Фулхэм (Лондон)
|24.09.2016
|1' -82'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|17.09.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Норвич Сити (Норвич)
|14.09.2016
|1' -84'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|11.09.2016
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|06.08.2016
|1' -46'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|4:3
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|23'