Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джордж Грант - статистика

Завершил карьеру
26 сентября 1994 (31), Оксфорд
#7 | Полузащитник
175 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
6
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
02.01.2017
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ньюкасл
3 : 1
30.12.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
26.12.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
17.12.2016
Вулверхэмптон
1' - 59'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
14.12.2016
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
02.12.2016
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Барнсли
2 : 5
25.11.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
19.11.2016
Ноттингем Форест
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
05.11.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рединг
2 : 0
29.10.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
22.10.2016
Кардифф
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Блэкберн
2 : 1
18.10.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
14.10.2016
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
2 : 1
01.10.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
27.09.2016
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
24.09.2016
Ноттингем Форест
1' - 82'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
17.09.2016
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Ротерхэм
2 : 2
14.09.2016
Ноттингем Форест
1' - 84'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Астон Вилла
2 : 2
11.09.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ноттингем Форест
4 : 3
06.08.2016
Бертон Альбион
1' - 46'
23'
Главные новости
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
1
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
18:58
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+