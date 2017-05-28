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Валид Меслуб
Статистика
Валид Меслуб - статистика
Завершил карьеру
4 сентября 1985 (41)
#17 | Полузащитник
181 см
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Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Кубок 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лорьян
23
0
1
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, Финал
Лорьян
0 : 0
28.05.2017
Труа
1' - 66'
Франция. Лига 1, Финал
Труа
2 : 1
25.05.2017
Лорьян
56' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Лорьян
1 : 1
20.05.2017
Бордо
65' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бастия
2 : 0
14.05.2017
Лорьян
69' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бастия
2 : 0
14.05.2017
Лорьян
1' - 69'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
1 : 1
06.05.2017
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Нант
1 : 0
29.04.2017
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Сент-Этьен
4 : 0
12.02.2017
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
0 : 1
04.02.2017
Лорьян
83' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лорьян
2 : 3
28.01.2017
Дижон
1' - 90'
72'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
4 : 0
22.01.2017
Лорьян
45' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
3 : 1
14.01.2017
Генгам
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
5 : 0
21.12.2016
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лорьян
2 : 1
17.12.2016
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
3 : 2
10.12.2016
Лорьян
63' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Анжер
2 : 2
03.12.2016
Лорьян
90' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
2 : 1
29.11.2016
Ренн
64' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Бордо
2 : 1
05.11.2016
Лорьян
60' - 87'
87'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
2 : 2
29.10.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Дижон
1 : 0
22.10.2016
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
1 : 2
15.10.2016
Нант
1' - 76'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
2 : 1
02.10.2016
Лорьян
64' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
24.09.2016
Лион
71' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Генгам
1 : 0
21.09.2016
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Лорьян
1 : 0
17.09.2016
Лилль
11' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
0 : 2
10.09.2016
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
2 : 0
26.08.2016
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
0 : 3
20.08.2016
Бастия
1' - 90'
66'
Франция. Лига 1, 1 тур
Кан
3 : 2
13.08.2016
Лорьян
1' - 30'
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