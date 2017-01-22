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    Валид Меслуб - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Валид
    Фамилия Меслуб
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 сентября 1985 (37 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 23 0 1 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.05.2017 1' -66' Лорьян (Лорьян) 0:0 Труа (Труа)
    25.05.2017 56' -90' Труа (Труа) 2:1 Лорьян (Лорьян)
    20.05.2017 65' -90' Лорьян (Лорьян) 1:1 Бордо (Бордо)
    14.05.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    06.05.2017 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 Анжер (Анжер)
    29.04.2017 Был в запасе Нант (Нант) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    12.02.2017 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 4:0 Лорьян (Лорьян)
    04.02.2017 83' -90' Лилль (Лилль) 0:1 Лорьян (Лорьян)
    28.01.2017 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:3 Дижон (Дижон)
    72'
    22.01.2017 45' -90' Монако (Монако) 4:0 Лорьян (Лорьян)
    14.01.2017 1' -90' Лорьян (Лорьян) 3:1 Генгам (Генгам)
    90'
    21.12.2016 1' -90' ПСЖ (Париж) 5:0 Лорьян (Лорьян)
    17.12.2016 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    10.12.2016 63' -90' Тулуза (Тулуза) 3:2 Лорьян (Лорьян)
    03.12.2016 90' -90' Анжер (Анжер) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    29.11.2016 64' -90' Лорьян (Лорьян) 2:1 Ренн (Ренн)
    05.11.2016 60' -87' Бордо (Бордо) 2:1 Лорьян (Лорьян)
    87'
    29.10.2016 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:2 Монпелье (Монпелье)
    22.10.2016 Был в запасе Дижон (Дижон) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    15.10.2016 1' -76' Лорьян (Лорьян) 1:2 Нант (Нант)
    02.10.2016 64' -90' Ницца (Ницца) 2:1 Лорьян (Лорьян)
    24.09.2016 71' -90' Лорьян (Лорьян) 1:0 Лион (Лион)
    21.09.2016 1' -90' Генгам (Генгам) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    17.09.2016 11' -90' Лорьян (Лорьян) 1:0 Лилль (Лилль)
    10.09.2016 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:2 Нанси (Нанси)
    26.08.2016 1' -90' Марсель (Марсель) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    20.08.2016 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:3 Бастия (Бастия)
    66'
    13.08.2016 1' -30' Кан (Кан) 3:2 Лорьян (Лорьян)
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