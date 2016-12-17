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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Сент-Этьен
Лорьян - Сент-Этьен: обзор матча 17 декабря 2016
Лорьян
17.12.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Этьен
39'
Р. Филиппото
90'
Д. Кабо
90+2'
В. Пажо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Сент-Этьен
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
В. Пажо
Пас отдал
Ж. Верету
ГОЛ! 2:0!
Д. Кабо
Пас отдал
С. Марво
90'
Замена
Б. Жанно
️️️️
Б. Муканджо
85'
Замена
Д. Кабо
️️️️
Р. Филиппото
84'
80'
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
Замена
М. Гендузи
️️️️
Кафу
77'
Желтая карточка
М. Сиани
75'
Желтая карточка
В. Ле Гофф
73'
68'
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
У. Таннан
68'
Замена
В. Пажо
️️️️
Б. Дабо
Желтая карточка
В. Лаутоа
67'
47'
Желтая карточка
Ш. М'Бенге
ГОЛ! 1:0!
Р. Филиппото
Пас отдал
Э. Коффи
39'
Желтая карточка
Р. Филиппото
16'
10'
Красная карточка
Ж. Мулен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
17
Валид Меслуб
ВР
16
Поль Делекруа
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
6
Весли Лаутоа
ОП
88
Кафу
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
12
Бенджамин Муканджо
АП
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лорьян
1
Антони Ламонж
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Сент-Этьен
42
Антони Месонньяль
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
4-1-1-3
17
Меслуб
25
Ле Гофф
13
Сиани
14
Беллуджу
99
Коффи
6
Лаутоа
88
Кафу
12
Филиппото
12
Муканджо
12
Марво
4-1-2-1-2
40
Мулен
18
Пьерр-Габриэль
28
Теофил-Катерин
4
Лакруа
12
М'Бенге
10
Селнаэс
6
Дабо
17
Верету
6
Таннан
9
Берич
17
Амума
12
Филиппото
19
Кабо
19
Кабо
12
Филиппото
88
Кафу
6
Гендузи
6
Гендузи
88
Кафу
12
Муканджо
9
Жанно
9
Жанно
12
Муканджо
6
Дабо
17
Пажо
17
Пажо
6
Дабо
6
Таннан
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
6
Таннан
Остались в запасе
Лорьян
Сент-Этьен
1
Антони Ламонж
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
80
Хабиб Майга
ОП
42
Антони Месонньяль
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
1
Антони Ламонж
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Остались в запасе
80
Хабиб Майга
ОП
42
Антони Месонньяль
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Лорьян - Сент-Этьен
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Мустуар
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