Янник Хут - статистика
#21 | Вратарь
|Имя
|Янник
|Фамилия
|Хут
|Команда
|Падерборн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бинген
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Янник
|Фамилия
|Хут
|Команда
|Падерборн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бинген
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Падерборн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2023
|1' -90'
|Падерборн (Падерборн)
|1:2
|Штутгарт (Штутгарт)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Падерборн (Падерборн)
|3:2
(5:4)п
|Вердер (Бремен)