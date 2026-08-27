Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Янник Хут - статистика

Фрайбург
15 апреля 1994 (32), Бинген
#24 | Вратарь
185 см
Германия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига конференций, 4 раунд
Фрайбург
4 : 1
27.08.2026
Мазервелл
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Падерборн
14
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Ганновер-96
3 : 2
05.05.2024
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Падерборн
3 : 1
27.04.2024
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Нюрнберг
0 : 2
19.04.2024
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Падерборн
1 : 1
13.04.2024
Карлсруэ
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Падерборн
2 : 3
05.04.2024
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Санкт-Паули
2 : 1
31.03.2024
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Падерборн
1 : 2
15.03.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Шальке-04
3 : 3
09.03.2024
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Падерборн
0 : 0
03.03.2024
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Веен
1 : 2
23.02.2024
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Падерборн
1 : 0
03.12.2023
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Эльверсберг
4 : 1
25.11.2023
Падерборн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Падерборн
1 : 3
11.11.2023
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 3
05.11.2023
Падерборн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
3 : 1
28.10.2023
Падерборн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Падерборн
2 : 2
21.10.2023
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
1 : 3
08.10.2023
Падерборн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
3 : 1
29.09.2023
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Магдебург
1 : 1
22.09.2023
Падерборн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
15.09.2023
Веен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Хольштайн
2 : 1
02.09.2023
Падерборн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Падерборн
1 : 2
25.08.2023
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Фортуна
1 : 2
19.08.2023
Падерборн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Падерборн
1 : 1
04.08.2023
Оснабрюк
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Гройтер Фюрт
5 : 0
30.07.2023
Падерборн
1' - 90'
Главные новости
Карпин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»-2026
18:50
Иванов отреагировал на резонансное высказывание единоросса Колесникова
18:41
Уволенного из «Ростова» Альбу назвали «жуликом»: «Я просто поражаюсь, кто к нам приезжает»
18:30
3
Карпин ответил на вопрос о снятии бана со сборной России
18:24
Хусанов может уйти из «Ман Сити» в другой топ-клуб АПЛ
18:15
ФотоРуни мощно преобразился: как теперь выглядит легенда английского футбола
17:53
3
41-летний Роналду объяснил, почему не завершил карьеру в сборной Португалии
17:31
3
Стало известно, кто возглавит «Рубин» в случае увольнения Артиги
17:17
1
«Козлы, если вы не выиграете, я вас всех поубиваю»: Бубнов – о мотивации футболистов от Евсеева
16:57
1
Реакция Мостового на увольнение Альбы из «Ростова»
16:49
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+