Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Фортуна - Падерборн
Фортуна - Падерборн: обзор матча 19 августа 2023
Фортуна
19.08.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Падерборн
57'
J. de Wijs
5'
Ф. Муслия
59'
С. Конте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Падерборн
88'
Замена
M. Schuster
️️️️
Л. Курда
Замена
T. Uchino
️️️️
М. Циммерманн
86'
Замена
Д. Зиберт
️️️️
Д. Гинчек
86'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
М. Соботтка
71'
71'
Замена
Р. Ляйпертц
️️️️
Ф. Бильбия
71'
Замена
А. Гримальди
️️️️
С. Конте
Замена
Х. Цолис
️️️️
Ф. Клаус
67'
Замена
В. Вермей
️️️️
E. Iyoha
67'
61'
Желтая карточка
Я. Хойер
60'
Замена
T. Müller
️️️️
Д. Кинсомби
60'
Замена
С. Клаас
️️️️
Ф. Муслия
59'
ГОЛ! 1:2!
С. Конте
Пас отдал
Ф. Муслия
ГОЛ! 1:1!
J. de Wijs
Пас отдал
С. Аппелькамп
57'
50'
Желтая карточка
K. Klefisch
41'
Желтая карточка
Ф. Бильбия
5'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Муслия
Пас отдал
Д. Кинсомби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
8
Emmanuel Iyoha
ЦП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
19
Kimberly Ezekwem
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
22
Яннис Хойер
ЦЗ
13
Филип Бильбия
ЛВ
22
Mattes Hansen
ЦП
17
Kai Klefisch
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
17
Лаурин Курда
ЦП
31
Сирлорд Конте
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Фортуна
1
Карол Немчински
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
9
Венсан Вермей
ЦФ
11
Йона Немец
ЦФ
Падерборн
30
Pelle Boevink
ВР
5
Marco Schuster
ЦП
40
Никлас Надь
ЦП
19
Jascha Brandt
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
42
Vincent Gembalies
ЦФ
28
Себастьян Клаас
ЦФ
39
Адриано Гримальди
ЦФ
5
Tobias Müller
ЦФ
4-4-1-1
33
Кастенмайер
25
Циммерманн
4
Хоффманн
30
34
Гавори
31
Соботтка
30
Клаус
8
22
Танака
8
Аппелькамп
10
Гинчек
4-4-1-1
24
Хут
19
8
Кинсомби
22
Хойер
33
17
24
Муслия
17
Курда
22
13
Бильбия
31
Конте
25
Циммерманн
22
22
25
Циммерманн
10
Гинчек
5
Зиберт
5
Зиберт
10
Гинчек
31
Соботтка
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
31
Соботтка
30
Клаус
17
Цолис
17
Цолис
30
Клаус
8
9
Вермей
9
Вермей
8
17
Курда
5
5
17
Курда
13
Бильбия
13
Ляйпертц
13
Ляйпертц
13
Бильбия
24
Муслия
28
Клаас
28
Клаас
24
Муслия
31
Конте
39
Гримальди
39
Гримальди
31
Конте
8
Кинсомби
5
5
8
Кинсомби
Остались в запасе
Фортуна
Падерборн
1
Карол Немчински
ВР
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ЦП
11
Йона Немец
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
30
Pelle Boevink
ВР
40
Никлас Надь
ЦП
19
Jascha Brandt
ЦП
42
Vincent Gembalies
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Остались в запасе
1
Карол Немчински
ВР
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ЦП
11
Йона Немец
ЦФ
Остались в запасе
30
Pelle Boevink
ВР
40
Никлас Надь
ЦП
19
Jascha Brandt
ЦП
42
Vincent Gembalies
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Статистика матча Фортуна - Падерборн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Новости команд
Все
Фортуна
Падерборн
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
2024.08.01 16:40
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
2024.05.28 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
2024.04.03 23:35
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
2024.04.03 10:33
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
2024.04.03 09:34
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+