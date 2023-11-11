Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Падерборн - Нюрнберг
Падерборн - Нюрнберг: обзор матча 11 ноября 2023
Падерборн
11.11.2023, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
1 : 3
Завершен
Нюрнберг
78'
А. Гримальди
8'
Й. Кастроп
39'
K. Okunuki
44'
Л. Шлаймер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Падерборн - Нюрнберг
Желтая карточка
M. Hoffmeier
90'
+4
89'
Желтая карточка
К. Матениа
Замена
И. Анса
️️️️
В. Муслиу
85'
82'
Замена
Э. Векессер
️️️️
K. Okunuki
ГОЛ! 1:3!
А. Гримальди
Пас отдал
Р. Обермайр
78'
72'
Замена
Д. Хаяси
️️️️
Л. Шлаймер
72'
Замена
А. Гюрлеен
️️️️
Я. Хорн
Замена
С. Конте
️️️️
K. Klefisch
72'
Желтая карточка
В. Муслиу
63'
63'
Замена
Т. Хандверкер
️️️️
Д. Узун
61'
Красная карточка
Й. Кастроп
Замена
Н. Надь
️️️️
Р. Ляйпертц
46'
Замена
M. Hoffmeier
️️️️
Л. Курда
46'
Замена
С. Клаас
️️️️
M. Hansen
46'
44'
ГОЛ! 0:3!
Л. Шлаймер
39'
ГОЛ! 0:2!
K. Okunuki
Пас отдал
Д. Узун
8'
ГОЛ! 0:1!
Й. Кастроп
Пас отдал
Н. Браун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
24
Янник Хут
(К)
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
26
Визар Муслиу
ЦЗ
13
Филип Бильбия
ЛВ
17
Лаурин Курда
ЦП
22
Mattes Hansen
ЦП
17
Kai Klefisch
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
36
Феликс Платте
ЦФ
23
Рафаэль Обермайр
ЦФ
39
Адриано Гримальди
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
11
Натаниэль Браун
ЦЗ
30
Ян Гьямера
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
42
Джан Узун
ЦП
17
Йенс Кастроп
ЦП
44
Kanji Okunuki
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Падерборн
30
Pelle Boevink
ВР
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
5
Marco Schuster
ЦП
40
Никлас Надь
АП
10
Ильяс Анса
ЦФ
5
Tobias Müller
ЦФ
28
Себастьян Клаас
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
Нюрнберг
29
Тим Хандверкер
ЛЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
8
Тайлан Думан
ЦП
25
Carl Klaus
ЦФ
9
Феликс Локемпер
ЦФ
22
Энрико Валентини
ЦФ
13
Эрик Векессер
ЦФ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
2-3-2-3
24
Хут
8
Кинсомби
26
Муслиу
17
Курда
22
17
13
Бильбия
13
Ляйпертц
39
Гримальди
23
Обермайр
36
Платте
4-1-3-1-1
26
Матениа
30
Гьямера
4
Маркес
11
Браун
38
Хорн
6
Флик
42
Узун
17
Кастроп
44
14
Голлер
37
Шлаймер
17
Курда
33
33
17
Курда
13
Ляйпертц
40
Надь
40
Надь
13
Ляйпертц
26
Муслиу
10
Анса
10
Анса
26
Муслиу
22
28
Клаас
28
Клаас
22
17
31
Конте
31
Конте
17
42
Узун
29
Хандверкер
29
Хандверкер
42
Узун
44
13
Векессер
13
Векессер
44
38
Хорн
15
Гюрлеен
15
Гюрлеен
38
Хорн
37
Шлаймер
91
Хаяси
91
Хаяси
37
Шлаймер
Остались в запасе
Падерборн
Нюрнберг
30
Pelle Boevink
ВР
5
Marco Schuster
ЦП
5
Tobias Müller
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
17
Матс Меллер Дели
ЛП
8
Тайлан Думан
ЦП
25
Carl Klaus
ЦФ
9
Феликс Локемпер
ЦФ
22
Энрико Валентини
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Остались в запасе
30
Pelle Boevink
ВР
5
Marco Schuster
ЦП
5
Tobias Müller
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
Остались в запасе
17
Матс Меллер Дели
ЛП
8
Тайлан Думан
ЦП
25
Carl Klaus
ЦФ
9
Феликс Локемпер
ЦФ
22
Энрико Валентини
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Главный тренер
Борис Шоммерс
Статистика матча Падерборн - Нюрнберг
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
- : -
05.12.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Winter, Germany
Стадион:
Home Deluxe Arena, Paderborn
Новости команд
Все
Падерборн
Нюрнберг
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
Вчера, 13:15
2
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
Вчера, 13:15
2
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+