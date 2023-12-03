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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Падерборн - Ганновер-96
Падерборн - Ганновер-96: обзор матча 03 декабря 2023
Падерборн
03.12.2023, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Ганновер-96
90+1'
Ф. Муслия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Падерборн - Ганновер-96
90'
+3
Замена
Н. Тресольди
️️️️
E. Leopold
ГОЛ! 1:0!
Ф. Муслия
Пас отдал
Р. Ляйпертц
90'
+1
Замена
Р. Ляйпертц
️️️️
И. Анса
82'
Замена
Д. Кинсомби
️️️️
M. Hoffmeier
82'
77'
Замена
М. Кристиансен
️️️️
А. Фогльзаммер
Желтая карточка
Р. Обермайр
65'
Замена
Ф. Платте
️️️️
Ф. Бильбия
63'
Замена
С. Клаас
️️️️
K. Klefisch
46'
28'
Желтая карточка
Д. Кен
20'
Желтая карточка
Р. Цилер
20'
Красная карточка
Л. Шауб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
30
Pelle Boevink
ВР
17
Лаурин Курда
ЦЗ
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
13
Филип Бильбия
ЛВ
31
Максимилиан Рор
ОП
24
Флоран Муслия
(К)
ЦП
17
Kai Klefisch
ЦП
22
Mattes Hansen
ЦП
23
Рафаэль Обермайр
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
10
Ильяс Анса
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
(К)
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Деррик Кен
ЛЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
2
Сеи Муроя
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Enzo Leopold
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
4
Martin Ens
ЦП
5
Marco Schuster
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
5
Tobias Müller
ЦФ
28
Себастьян Клаас
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
36
Феликс Платте
ЦФ
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
15
Себастьян Эрнст
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
7
Николо Тресольди
ЦФ
2-1-3-1-3
30
17
Курда
33
31
Рор
24
Муслия
17
22
13
Бильбия
10
Анса
28
23
Обермайр
3-3-2-2
20
Цилер
23
Хальстенберг
5
Нойман
26
Арри-Мби
2
Муроя
6
Кунце
17
Кен
8
21
Шауб
7
Нильсен
9
Фогльзаммер
33
8
Кинсомби
8
Кинсомби
33
10
Анса
13
Ляйпертц
13
Ляйпертц
10
Анса
17
28
Клаас
28
Клаас
17
13
Бильбия
36
Платте
36
Платте
13
Бильбия
9
Фогльзаммер
13
Кристиансен
13
Кристиансен
9
Фогльзаммер
8
7
Тресольди
7
Тресольди
8
Остались в запасе
Падерборн
Ганновер-96
24
Янник Хут
ВР
4
Martin Ens
ЦП
5
Marco Schuster
ЦП
5
Tobias Müller
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
15
Себастьян Эрнст
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
4
Martin Ens
ЦП
5
Marco Schuster
ЦП
5
Tobias Müller
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
15
Себастьян Эрнст
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Падерборн - Ганновер-96
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Информация о матче
Главный судья:
Робин Браун
(Вупперталь)
Стадион:
Home Deluxe Arena, Paderborn
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