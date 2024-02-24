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€ 500 тыс

Арианит Ферати - статистика

Вальдхоф Мангейм
7 сентября 1997 (29)
#10 | Полузащитник
168 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фортуна
16
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
РКС Ваалвейк
0 : 1
24.02.2024
Фортуна
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Фортуна
1 : 2
17.02.2024
АЗ Алкмаар
1' - 85'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Утрехт
4 : 0
11.02.2024
Фортуна
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Фортуна
3 : 3
03.02.2024
Херенвен
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Волендам
0 : 1
28.01.2024
Фортуна
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Алмере Сити
0 : 0
24.01.2024
Фортуна
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Фортуна
0 : 2
13.01.2024
Спарта
1' - 65'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
НЕК
4 : 1
15.12.2023
Фортуна
1' - 81'
69'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Фортуна
1 : 0
10.12.2023
РКС Ваалвейк
1' - 78'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
3 : 1
02.12.2023
Витесс
1' - 77'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
4 : 1
10.11.2023
Хераклес
69' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
2 : 0
05.11.2023
Фортуна
81' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Фортуна
0 : 3
08.10.2023
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
АЗ Алкмаар
4 : 0
01.10.2023
Фортуна
89' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 0
22.09.2023
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Фортуна
3 : 1
16.09.2023
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Фортуна
0 : 0
03.09.2023
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Экселсиор
2 : 2
26.08.2023
Фортуна
88' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Фортуна
2 : 1
19.08.2023
Алмере Сити
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Фейеноорд
0 : 0
13.08.2023
Фортуна
85' - 90'
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