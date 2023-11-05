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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Фортуна
Зволле - Фортуна: обзор матча 05 ноября 2023
Зволле
05.11.2023, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
2 : 0
Завершен
Фортуна
42'
Д. ван ден Берг
90'
О. Веланас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зволле - Фортуна
ГОЛ! 2:0!
О. Веланас
Пас отдал
Ф. Дрейф
90'
81'
Замена
А. Ферати
️️️️
Л. Розье
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
А. Веллиос
74'
Замена
А. Эль-Аззузи
️️️️
Т. Лам
74'
Замена
Н. Серрано
️️️️
E. Reijnders
74'
73'
Замена
Р. Вита
️️️️
М. Дийкс
Желтая карточка
Ю. Намли
69'
63'
Замена
Р. Оратмангоен
️️️️
I. Griffith
63'
Замена
М. Бельхейр
️️️️
К. Сирхейс
Замена
О. Веланас
️️️️
Р. Томас
52'
Желтая карточка
А. Гарсия МакНалти
46'
46'
Замена
M. Robberechts
️️️️
М. Лазетич
ГОЛ! 1:0!
Д. ван ден Берг
Пас отдал
З. Бурместер
42'
36'
Желтая карточка
М. Лазетич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
2
Bram Van Polen
(К)
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
12
Иво Пинту
(К)
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ОП
23
Дерой Дуарте
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Iman Griffith
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
17
A. Fontana
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
39
Milan Robberechts
ЦФ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
3-3-4
1
4
Керстен
3
Лам
3
Гарсия МакНалти
10
Бурместер
30
Томас
7
Намли
2
34
ван ден Берг
27
Веллиос
23
4-1-1-1-3
1
Пандур
3
Гут
22
Сиовас
12
Пинту
35
Дийкс
32
Розье
23
Дуарте
10
Халилович
8
Лазетич
14
Сирхейс
10
3
Лам
34
Эль-Аззузи
34
Эль-Аззузи
3
Лам
23
22
Серрано
22
Серрано
23
30
Томас
18
Веланас
18
Веланас
30
Томас
27
Веллиос
9
Дрейф
9
Дрейф
27
Веллиос
35
Дийкс
21
Вита
21
Вита
35
Дийкс
32
Розье
10
Ферати
10
Ферати
32
Розье
10
11
Оратмангоен
11
Оратмангоен
10
8
Лазетич
39
39
8
Лазетич
14
Сирхейс
14
Бельхейр
14
Бельхейр
14
Сирхейс
Остались в запасе
Зволле
Фортуна
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
Главный тренер
Джонни Янсен
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Зволле - Фортуна
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Mac3Park Stadion, Zwolle
Новости команд
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Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
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Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
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24 октября
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