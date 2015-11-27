Жуниор Ахиссан - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Жуниор
|Фамилия
|Ахиссан
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|177
|Вес
|69
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Жуниор
|Фамилия
|Ахиссан
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|177
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|16
|3
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|21'
|30.04.2016
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|5:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|22.04.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|16.04.2016
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|10.04.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|43'
|02.04.2016
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|90'
|19.03.2016
|1' -85'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|10.03.2016
|1' -87'
|Академия Кубань (Краснодар)
|3:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|32'
|04.03.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:4
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|27.11.2015
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|20.11.2015
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|07.11.2015
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|31.10.2015
|1' -65'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|22.10.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|17.10.2015
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2'
|02.10.2015
|1' -82'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|55' 74'
|26.09.2015
|80' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:3
|Динамо (мол) (Москва)