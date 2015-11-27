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    Жуниор Ахиссан - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Жуниор
    Фамилия Ахиссан
    Команда Крылья Советов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 ноября 1996 (26 лет)
    Рост 177
    Вес 69
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 16 3 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2016 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    21'
    30.04.2016 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 5:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    22.04.2016 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    16.04.2016 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 4:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    10.04.2016 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:2 Локомотив (мол) (Москва)
    43'
    02.04.2016 1' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    90'
    19.03.2016 1' -85' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    10.03.2016 1' -87' Академия Кубань (Краснодар) 3:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    32'
    04.03.2016 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:4 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    27.11.2015 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Амкар (мол) (Пермь)
    20.11.2015 Был в запасе ЦСКА (мол) (Москва) 4:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    07.11.2015 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    31.10.2015 1' -65' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:2 Краснодар (мол) (Краснодар)
    22.10.2015 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    17.10.2015 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    2'
    02.10.2015 1' -82' Урал (мол) (Екатеринбург) 2:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    55' 74'
    26.09.2015 80' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:3 Динамо (мол) (Москва)
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