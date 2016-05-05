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Жуниор Ахиссан - статистика

Завершил карьеру
10 ноября 1996 (29)
#27 | Нападающий
177 см | 69 кг
Кот-д'Ивуар
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кр. Советов (мол)
16
3
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 0
05.05.2016
Уфа (мол)
1' - 90'
21'
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Ахмат (мол)
5 : 1
30.04.2016
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 2
22.04.2016
Урал (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
Динамо (мол)
4 : 1
16.04.2016
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 2
10.04.2016
Локомотив (мол)
1' - 90'
43'
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
Мордовия (мол)
2 : 0
02.04.2016
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
90'
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 0
19.03.2016
Зенит (мол)
1' - 85'
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
Кубань (мол)
3 : 3
10.03.2016
Кр. Советов (мол)
1' - 87'
32'
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 4
04.03.2016
Ростов (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 0
27.11.2015
Амкар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
ЦСКА (мол)
4 : 1
20.11.2015
Кр. Советов (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Рубин (мол)
1 : 0
07.11.2015
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Кр. Советов (мол)
2 : 2
31.10.2015
Краснодар (мол)
1' - 65'
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Уфа (мол)
1 : 1
22.10.2015
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
Кр. Советов (мол)
2 : 1
17.10.2015
Ахмат (мол)
1' - 90'
2'
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Урал (мол)
2 : 3
02.10.2015
Кр. Советов (мол)
1' - 82'
55'
74'
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 3
26.09.2015
Динамо (мол)
80' - 90'
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