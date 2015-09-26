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Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Динамо (мол)
Кр. Советов (мол) - Динамо (мол): обзор матча 26 сентября 2015
Кр. Советов (мол)
26.09.2015, суббота, 12:30
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
1 : 3
Завершен
Динамо (мол)
19'
И. Визнович
45'
А. Моргунов (П)
54'
М. Могулкин
84'
А. Максименко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Динамо (мол)
90'
+2
Замена
Н. Канавин
️️️️
А. Катрич
90'
Замена
П. Лелюхин
️️️️
А. Максименко
88'
Замена
Н. Киреев
️️️️
А. Моргунов
Замена
Л. Афиногентов
️️️️
И. Визнович
88'
84'
ГОЛ! 1:3!
А. Максименко
Замена
Ж. Ахиссан
️️️️
Н. Кирица
80'
79'
Замена
А. Рукас
️️️️
А. Щегольков
79'
Замена
М. Ненахов
️️️️
А. Терехов
Замена
К. Миронов
️️️️
А. Макушкин
79'
Замена
В. Шильников
️️️️
Г. Лория
72'
65'
Замена
Н. Климов
️️️️
Н. Майорский
62'
Замена
А. Алтунин
️️️️
М. Могулкин
Замена
Д. Попов
️️️️
Д. Захарян
60'
58'
Желтая карточка
Н. Майорский
54'
ГОЛ! 1:2!
М. Могулкин
Замена
Д. Мелихов
️️️️
C. Бирюков
46'
Желтая карточка
А. Краснов
45'
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Моргунов
Желтая карточка
О. Роганов
36'
ГОЛ! 1:0!
И. Визнович
19'
12'
Желтая карточка
М. Кузьмин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Георгий Лория
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
44
Cемен Бирюков
ЦЗ
22
Андрей Краснов
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
43
Олег Роганов
ЦП
61
Николай Кирица
ЦП
67
Давид Захарян
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
39
Никита Подъячев
ЦФ
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
64
Александр Щегольков
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
89
Николай Майорский
ЦЗ
77
Михаил Могулкин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
14
Александр Моргунов
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
96
Александр Максименко
ЦФ
Кр. Советов (мол)
88
Виталий Шильников
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
96
Кирилл Миронов
ЦЗ
70
Данила Попов
ЦП
97
Даниил Мелихов
ЦП
80
Леонид Афиногентов
ЦП
27
Жуниор Ахиссан
ЦФ
Динамо (мол)
84
Иван Зириков
ВР
74
Никита Климов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
97
Антон Алтунин
ЦП
85
Никита Канавин
ЦП
65
Даниил Ямщиков
ЦП
66
Павел Лелюхин
ЦП
22
Никита Киреев
ЦФ
3-2-3-2
1
Лория
22
Краснов
89
Масальский
6
Козлов
23
Макушкин
44
Бирюков
43
Роганов
61
Кирица
67
Захарян
39
Подъячев
98
Визнович
4-1-3-2
31
Лещук
2
Евтушенко
91
Степанов
89
Майорский
64
Щегольков
77
Могулкин
11
Терехов
14
Моргунов
6
Кузьмин
96
Максименко
77
Катрич
67
Захарян
70
Попов
70
Попов
67
Захарян
23
Макушкин
96
Миронов
96
Миронов
23
Макушкин
44
Бирюков
97
Мелихов
97
Мелихов
44
Бирюков
98
Визнович
80
Афиногентов
80
Афиногентов
98
Визнович
61
Кирица
27
Ахиссан
27
Ахиссан
61
Кирица
1
Лория
88
Шильников
88
Шильников
1
Лория
77
Могулкин
97
Алтунин
97
Алтунин
77
Могулкин
77
Катрич
85
Канавин
85
Канавин
77
Катрич
14
Моргунов
22
Киреев
22
Киреев
14
Моргунов
96
Максименко
66
Лелюхин
66
Лелюхин
96
Максименко
89
Майорский
74
Климов
74
Климов
89
Майорский
64
Щегольков
6
Рукас
6
Рукас
64
Щегольков
11
Терехов
24
Ненахов
24
Ненахов
11
Терехов
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Динамо (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
65
Даниил Ямщиков
ЦП
84
Иван Зириков
ВР
Остались в запасе
79
Данила Ермаков
ВР
Остались в запасе
65
Даниил Ямщиков
ЦП
84
Иван Зириков
ВР
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Динамо (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ильдар Годунов
(Саранск)
Стадион:
Металлург, 2-е поле
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