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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Кр. Советов (мол)
Урал (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 02 октября 2015
Урал (мол)
02.10.2015, пятница, 09:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
2 : 3
Завершен
Кр. Советов (мол)
48'
А. Щербаков
61'
А. Юсупов
55'
Ж. Ахиссан
64'
Д. Мелихов
71'
И. Визнович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Кр. Советов (мол)
90'
Замена
А. Макушкин
️️️️
Д. Мелихов
89'
Замена
Л. Афиногентов
️️️️
Н. Подъячев
Замена
И. Корелин
️️️️
А. Вакурин
83'
82'
Замена
Д. Попов
️️️️
Ж. Ахиссан
Замена
Р. Нисафутдинов
️️️️
Д. Фомин
75'
74'
Желтая карточка
Ж. Ахиссан
72'
Замена
Д. Захарян
️️️️
К. Миронов
71'
ГОЛ! 2:3!
И. Визнович
Желтая карточка
Н. Дурандин
69'
64'
ГОЛ! 2:2!
Д. Мелихов
Замена
Н. Дурандин
️️️️
А. Юсупов
62'
ГОЛ! 2:1!
А. Юсупов
61'
58'
Желтая карточка
А. Краснов
55'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Ахиссан
ГОЛ! 1:0!
А. Щербаков
48'
Замена
М. Филиппов
️️️️
Д. Билоног
46'
Замена
Е. Шумихин
️️️️
Д. Давлетшин
42'
Желтая карточка
Д. Давлетшин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
23
Артем Вакурин
ЦЗ
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
90
Александр Щербаков
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Кр. Советов (мол)
88
Виталий Шильников
ВР
96
Кирилл Миронов
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
22
Андрей Краснов
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
61
Николай Кирица
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
97
Даниил Мелихов
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
27
Жуниор Ахиссан
ЦФ
39
Никита Подъячев
ЦФ
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
20
Роман Миронов
ЦЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
36
Илья Корелин
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
52
Роман Шалин
ЦФ
95
Александр Бабушкин
ЦФ
81
Никита Дурандин
ЦФ
Кр. Советов (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
80
Леонид Афиногентов
ЦП
70
Данила Попов
ЦП
67
Давид Захарян
ЦП
3-2-2-2-1
97
Шубин
32
Дорожинский
15
Князев
17
Фомин
4
Дрожалкин
23
Вакурин
62
Гавтадзе
95
Давлетшин
9
Билоног
90
Щербаков
10
Юсупов
4-3-3
88
Шильников
89
Масальский
22
Краснов
6
Козлов
96
Миронов
61
Кирица
43
Роганов
97
Мелихов
39
Подъячев
27
Ахиссан
98
Визнович
23
Вакурин
36
Корелин
36
Корелин
23
Вакурин
17
Фомин
53
Нисафутдинов
53
Нисафутдинов
17
Фомин
10
Юсупов
81
Дурандин
81
Дурандин
10
Юсупов
9
Билоног
42
Филиппов
42
Филиппов
9
Билоног
95
Давлетшин
55
Шумихин
55
Шумихин
95
Давлетшин
97
Мелихов
23
Макушкин
23
Макушкин
97
Мелихов
39
Подъячев
80
Афиногентов
80
Афиногентов
39
Подъячев
27
Ахиссан
70
Попов
70
Попов
27
Ахиссан
96
Миронов
67
Захарян
67
Захарян
96
Миронов
Остались в запасе
Урал (мол)
Кр. Советов (мол)
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
20
Роман Миронов
ЦЗ
52
Роман Шалин
ЦФ
95
Александр Бабушкин
ЦФ
13
Андрей Тимофеев
ВР
4
Данил Чернов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Пичугин
79
Данила Ермаков
ВР
Остались в запасе
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
20
Роман Миронов
ЦЗ
52
Роман Шалин
ЦФ
95
Александр Бабушкин
ЦФ
13
Андрей Тимофеев
ВР
4
Данил Чернов
ЦЗ
Остались в запасе
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Статистика матча Урал (мол) - Кр. Советов (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Шишкин
(Ижевск)
Стадион:
Металлург, 2-е поле
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