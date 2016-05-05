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Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Уфа (мол)
Кр. Советов (мол) - Уфа (мол): обзор матча 05 мая 2016
Кр. Советов (мол)
05.05.2016, четверг, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
1 : 0
Завершен
Уфа (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Уфа (мол)
Замена
Л. Афиногентов
️️️️
И. Визнович
85'
83'
Замена
Г. Ефимов
️️️️
Р. Агаев
75'
Замена
М. Криворог
️️️️
М. Лысенков
Желтая карточка
Е. Голенков
70'
Замена
Д. Попов
️️️️
Н. Кирица
66'
59'
Замена
А. Егоров
️️️️
Р. Зарипов
Замена
А. Макушкин
️️️️
А. Калинин
51'
Замена
Д. Ермаков
️️️️
В. Шильников
46'
Желтая карточка
В. Масальский
40'
Желтая карточка
Ж. Ахиссан
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
88
Виталий Шильников
ВР
89
Владислав Масальский
ЦЗ
22
Андрей Краснов
ЦЗ
44
Cемен Бирюков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
55
Андрей Калинин
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
61
Николай Кирица
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
27
Жуниор Ахиссан
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
Уфа (мол)
52
Руслан Агаев
ВР
44
Вячеслав Демин
ЦЗ
83
Егор Романовский
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
65
Максим Лысенков
ЦП
79
Аль-Хан Самба
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
77
Денис Зизенков
ЦФ
66
Илья Блинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Кр. Советов (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
80
Леонид Афиногентов
ЦП
70
Данила Попов
ЦП
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
13
Артем Егоров
ЦЗ
51
Марк Криворог
ЦП
80
Дмитрий Белозеров
ЦП
4-3-3
88
Шильников
89
Масальский
44
Бирюков
6
Козлов
22
Краснов
55
Калинин
43
Роганов
61
Кирица
98
Визнович
27
Ахиссан
69
Голенков
4-3-3
52
Агаев
83
Романовский
57
Хазиев
78
Дивеев
44
Демин
65
Лысенков
79
Самба
63
Зарипов
66
Блинников
77
Зизенков
90
Журавлев
98
Визнович
80
Афиногентов
80
Афиногентов
98
Визнович
61
Кирица
70
Попов
70
Попов
61
Кирица
55
Калинин
23
Макушкин
23
Макушкин
55
Калинин
88
Шильников
79
Ермаков
79
Ермаков
88
Шильников
65
Лысенков
51
Криворог
51
Криворог
65
Лысенков
63
Зарипов
13
Егоров
13
Егоров
63
Зарипов
52
Агаев
53
Ефимов
53
Ефимов
52
Агаев
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Уфа (мол)
80
Дмитрий Белозеров
ЦП
Главный тренер
Сергей Томаров
Остались в запасе
Остались в запасе
80
Дмитрий Белозеров
ЦП
Главный тренер
Сергей Томаров
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Уфа (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Стадион:
Металлург, 2-е поле
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