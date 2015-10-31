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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Краснодар (мол)
Кр. Советов (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 31 октября 2015
Кр. Советов (мол)
31.10.2015, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
2 : 2
Завершен
Краснодар (мол)
45+1'
C. Бирюков
90+4'
Н. Подъячев
16'
А. Батютин
57'
Д. Квеквескири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Краснодар (мол)
ГОЛ! 2:2!
Н. Подъячев
90'
+4
90'
Желтая карточка
Л. Байрамян
88'
Замена
А. Шишкин
️️️️
Д. Васенин
Замена
Д. Попов
️️️️
Д. Мелихов
88'
Замена
Д. Захарян
️️️️
К. Миронов
84'
Замена
А. Макушкин
️️️️
C. Бирюков
79'
66'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
М. Старков
66'
Замена
И. Парадин
️️️️
Д. Квеквескири
Замена
А. Калинин
️️️️
Ж. Ахиссан
65'
Замена
Н. Подъячев
️️️️
Н. Каналес
64'
Замена
В. Шильников
️️️️
М. Лобанцев
61'
57'
ГОЛ! 1:2!
Д. Квеквескири
54'
Желтая карточка
М. Старков
46'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Е. Нестеренко
46'
Замена
Л. Байрамян
️️️️
А. Батютин
46'
Замена
Д. Бочкарёв
️️️️
Д. Воробьев
ГОЛ! 1:1!
C. Бирюков
45'
+1
Желтая карточка
В. Масальский
35'
Замена
Л. Афиногентов
️️️️
С. Божин
32'
Желтая карточка
C. Бирюков
23'
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Батютин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
89
Владислав Масальский
ЦЗ
96
Кирилл Миронов
ЦЗ
44
Cемен Бирюков
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
43
Олег Роганов
ЦП
61
Николай Кирица
ЦП
97
Даниил Мелихов
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
27
Жуниор Ахиссан
ЦФ
32
Николас Каналес
ЦФ
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
80
Владислав Скляр
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
92
Иван Тахмазов
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
14
Денис Васенин
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Кр. Советов (мол)
88
Виталий Шильников
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
55
Андрей Калинин
ЦП
67
Давид Захарян
ЦП
80
Леонид Афиногентов
ЦП
70
Данила Попов
ЦП
39
Никита Подъячев
ЦФ
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
72
Даниил Бочкарёв
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
97
Алексей Шишкин
ЦП
23
Левон Байрамян
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-3-3
22
Лобанцев
89
Масальский
44
Бирюков
47
Божин
96
Миронов
43
Роганов
61
Кирица
97
Мелихов
32
Каналес
27
Ахиссан
98
Визнович
3-2-1-2-2
61
Горячкин
77
Старков
9
Назаров
92
Тахмазов
80
Скляр
81
Нестеренко
47
Уткин
11
Квеквескири
72
Батютин
10
Воробьев
14
Васенин
27
Ахиссан
55
Калинин
55
Калинин
27
Ахиссан
32
Каналес
39
Подъячев
39
Подъячев
32
Каналес
44
Бирюков
23
Макушкин
23
Макушкин
44
Бирюков
96
Миронов
67
Захарян
67
Захарян
96
Миронов
47
Божин
80
Афиногентов
80
Афиногентов
47
Божин
97
Мелихов
70
Попов
70
Попов
97
Мелихов
22
Лобанцев
88
Шильников
88
Шильников
22
Лобанцев
14
Васенин
97
Шишкин
97
Шишкин
14
Васенин
10
Воробьев
72
Бочкарёв
72
Бочкарёв
10
Воробьев
72
Батютин
23
Байрамян
23
Байрамян
72
Батютин
11
Квеквескири
2
Парадин
2
Парадин
11
Квеквескири
81
Нестеренко
18
Игнатьев
18
Игнатьев
81
Нестеренко
77
Старков
93
Сулейманов
93
Сулейманов
77
Старков
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Краснодар (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Остались в запасе
79
Данила Ермаков
ВР
Остались в запасе
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Краснодар (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Антон Баталов
(Ижевск)
Стадион:
Металлург, 2-е поле
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