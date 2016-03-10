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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Кр. Советов (мол)
Кубань (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 10 марта 2016
Кубань (мол)
10.03.2016, четверг, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
3 : 3
Завершен
Кр. Советов (мол)
13'
Ю. Журавлев
29'
В. Тюфяков
34'
Ю. Завезен
23'
И. Визнович
32'
Ж. Ахиссан
37'
Е. Голенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Кр. Советов (мол)
90'
+3
Желтая карточка
Д. Попов
87'
Замена
Л. Афиногентов
️️️️
Ж. Ахиссан
79'
Замена
А. Калинин
️️️️
Е. Голенков
Замена
А. Иванушкин
️️️️
Ю. Завезен
77'
74'
Желтая карточка
В. Масальский
63'
Замена
C. Бирюков
️️️️
О. Роганов
Замена
Н. Козловский
️️️️
Д. Галкин
63'
58'
Замена
Д. Попов
️️️️
С. Козлов
Замена
А. Хачиров
️️️️
И. Стефанович
46'
37'
ГОЛ! 3:3!
Е. Голенков
ГОЛ! 3:2!
Ю. Завезен
34'
32'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Ахиссан
ГОЛ! 2:1!
В. Тюфяков
29'
23'
ГОЛ! 1:1!
И. Визнович
ГОЛ! 1:0!
Ю. Журавлев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
92
Дмитрий Галкин
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
23
Илья Стефанович
ЦФ
Кр. Советов (мол)
88
Виталий Шильников
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
22
Андрей Краснов
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
43
Олег Роганов
ЦП
61
Николай Кирица
ЦП
97
Даниил Мелихов
ЦП
27
Жуниор Ахиссан
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
Кубань (мол)
38
Александр Акишин
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
97
Алан Хачиров
ЛВ
60
Юрий Митрохин
ЦП
85
Яков Миньков
ЦП
21
Никита Козловский
АП
Кр. Советов (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
44
Cемен Бирюков
ЦЗ
80
Леонид Афиногентов
ЦП
55
Андрей Калинин
ЦП
70
Данила Попов
ЦП
3-5-1-1
12
Шевченко
40
Журавлев
24
Джамалутдинов
4
Волчков
89
Тюфяков
90
Нурисов
78
Пономарёв
17
Коновалов
22
Завезен
92
Галкин
23
Стефанович
4-3-3
88
Шильников
89
Масальский
22
Краснов
6
Козлов
23
Макушкин
43
Роганов
61
Кирица
97
Мелихов
98
Визнович
69
Голенков
27
Ахиссан
22
Завезен
68
Иванушкин
68
Иванушкин
22
Завезен
92
Галкин
21
Козловский
21
Козловский
92
Галкин
23
Стефанович
97
Хачиров
97
Хачиров
23
Стефанович
27
Ахиссан
80
Афиногентов
80
Афиногентов
27
Ахиссан
69
Голенков
55
Калинин
55
Калинин
69
Голенков
43
Роганов
44
Бирюков
44
Бирюков
43
Роганов
6
Козлов
70
Попов
70
Попов
6
Козлов
Остались в запасе
Кубань (мол)
Кр. Советов (мол)
60
Юрий Митрохин
ЦП
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
85
Яков Миньков
ЦП
64
Тимур Закиров
ЦЗ
38
Александр Акишин
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
Остались в запасе
60
Юрий Митрохин
ЦП
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
85
Яков Миньков
ЦП
64
Тимур Закиров
ЦЗ
38
Александр Акишин
ВР
Остались в запасе
79
Данила Ермаков
ВР
Статистика матча Кубань (мол) - Кр. Советов (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Ермаков
(Краснодар)
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Кубань (мол)
Кр. Советов (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
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8
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2018.08.26 10:55
1
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2018.08.19 12:17
1
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2016.05.06 17:54
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2016.04.27 18:52
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2016.04.16 15:54
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
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