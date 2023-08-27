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€ 50 тыс

Леонард Жута - статистика

Славен Белупо
9 августа 1992 (34)
#35 | Защитник
Северная Македония
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волеренга
13
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Волеренга
2 : 2
27.08.2023
Одд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Мольде
0 : 0
19.08.2023
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Волеренга
1 : 1
13.08.2023
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Стремсгодсет
1 : 3
05.08.2023
Волеренга
89' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Волеренга
2 : 3
29.07.2023
Сандефьорд
84' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Одд
2 : 1
23.07.2023
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Тромсе
0 : 0
09.07.2023
Волеренга
1' - 90'
65'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Волеренга
1 : 2
01.07.2023
Викинг
90' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Волеренга
0 : 1
11.06.2023
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Волеренга
1 : 3
04.06.2023
Буде-Глимт
55' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Стабек
2 : 1
29.05.2023
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Волеренга
3 : 0
16.05.2023
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Хаугесунд
1 : 1
13.05.2023
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Русенборг
1 : 3
06.05.2023
Волеренга
1' - 18'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Волеренга
3 : 4
01.05.2023
Лиллестрем
40' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Бранн
3 : 1
22.04.2023
Волеренга
1' - 90'
52'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Волеренга
0 : 2
16.04.2023
Сарпсборг 08
1' - 78'
65'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Олесунн
0 : 1
10.04.2023
Волеренга
1' - 90'
42'
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