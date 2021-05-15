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Денис Баланюк
Статистика
Денис Баланюк - статистика
Завершил карьеру
16 января 1997 (29)
#97 | Полузащитник
175 см | 67 кг
Украина
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Украина. Премьер-лига 2018/2019
Украина. Плей-офф 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо
14
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 42 тур
Торпедо
0 : 1
15.05.2021
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Факел
0 : 0
08.05.2021
Торпедо
1' - 60'
57'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Торпедо
1 : 0
02.05.2021
Волгарь
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Крылья Советов
5 : 1
28.04.2021
Торпедо
1' - 46'
19'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Торпедо
2 : 1
24.04.2021
Текстильщик
1' - 62'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Алания
1 : 1
17.04.2021
Торпедо
80' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
1 : 0
28.03.2021
Торпедо
58' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Торпедо
3 : 0
24.03.2021
Чертаново
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Торпедо
0 : 1
14.03.2021
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Оренбург
3 : 0
10.03.2021
Торпедо
52' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Торпедо
0 : 0
27.02.2021
СКА-Хабаровск
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Торпедо
0 : 1
05.12.2020
Велес
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 0
29.11.2020
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Торпедо
4 : 2
25.11.2020
Краснодар-2
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0 : 1
21.11.2020
Торпедо
72' - 90'
89'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Торпедо
1 : 0
15.11.2020
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Торпедо
4 : 1
11.11.2020
Факел
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
3 : 2
07.11.2020
Торпедо
46' - 90'
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