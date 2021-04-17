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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Торпедо
Алания - Торпедо: обзор матча 17 апреля 2021
Алания
17.04.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
18'
Б. Гурциев
88'
А. Самсонов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Торпедо
Желтая карточка
Н. Гиоргобиани
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
И. Лебеденко
90'
+1
Желтая карточка
Д. Баланюк
Желтая карточка
Х. Кочиев
90'
88'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Самсонов
Желтая карточка
В. Хубулов
85'
Замена
В. Хубулов
️️️️
И. Машуков
83'
80'
Замена
Д. Баланюк
️️️️
Р. Нетфуллин
79'
Желтая карточка
А. Самсонов
Замена
А. Хугаев
️️️️
Х. Хосонов
71'
Замена
А. Багаев
️️️️
Д. Шавлохов
68'
60'
Замена
К. Кертанов
️️️️
А. Калмыков
Замена
️️️️
А. Хабалов
58'
46'
Замена
Д. Козлов
️️️️
Р. Магаль
46'
Замена
А. Каплиенко
️️️️
А. Евдокимов
ГОЛ! 1:0!
Б. Гурциев
18'
1'
Желтая карточка
А. Рязанцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
12
Содик Рашид
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
26
Арсен Созанов
ЦФ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
27
Жига Скофлек
ПВ
97
Денис Баланюк
ЦФ
3-1-1-3-2
25
Солдатенко
4
Качмазов
30
Шавлохов
15
Кочиев
13
Засеев
80
Хосонов
15
Хабалов
97
Магомедов
7
Гурциев
14
Машуков
99
Гиоргобиани
4-4-2
16
Ботнарь
28
Магаль
99
Евдокимов
16
Шоркин
44
Самсонов
7
Рязанцев
52
Нетфуллин
21
Кравчук
22
Дворецков
90
Калмыков
10
Лебеденко
14
Машуков
8
Хубулов
8
Хубулов
14
Машуков
80
Хосонов
8
Хугаев
8
Хугаев
80
Хосонов
30
Шавлохов
5
Багаев
5
Багаев
30
Шавлохов
28
Магаль
69
Козлов
69
Козлов
28
Магаль
99
Евдокимов
18
Каплиенко
18
Каплиенко
99
Евдокимов
90
Калмыков
18
Кертанов
18
Кертанов
90
Калмыков
52
Нетфуллин
97
Баланюк
97
Баланюк
52
Нетфуллин
Остались в запасе
Алания
Торпедо
26
Арсен Созанов
ЦФ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
10
Давид Кобесов
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
21
Батрадз Кокоев
ОП
23
Георгий Натабашвили
ВР
12
Содик Рашид
ЦЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
27
Александр Орехов
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
56
Александр Довбня
ВР
90
Андрей Лях
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
26
Арсен Созанов
ЦФ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
10
Давид Кобесов
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
21
Батрадз Кокоев
ОП
23
Георгий Натабашвили
ВР
12
Содик Рашид
ЦЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
Остались в запасе
27
Александр Орехов
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
56
Александр Довбня
ВР
90
Андрей Лях
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Алания - Торпедо
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
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Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Гурбанов (Краснодар)
Дмитрий Семенов (Петрозаводск)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Алексей Тюмин (Новочеркасск)
Стадион:
им. С.Билимханова
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