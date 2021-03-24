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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Чертаново
Торпедо - Чертаново: обзор матча 24 марта 2021
Торпедо
24.03.2021, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
3 : 0
Завершен
Чертаново
20'
Ф. Дворецков
59'
Ф. Дворецков
89'
А. Каплиенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Чертаново
ГОЛ! 3:0!
А. Каплиенко
89'
Замена
Д. Баланюк
️️️️
А. Калмыков
88'
83'
Замена
Я. Гудков
️️️️
И. Молтенинов
Замена
А. Лях
️️️️
А. Рязанцев
82'
80'
Красная карточка
А. Алексеев
Замена
К. Кертанов
️️️️
И. Лебеденко
77'
72'
Замена
А. Соколов
️️️️
А. Канищев
Замена
А. Кравчук
️️️️
Ф. Дворецков
72'
64'
Замена
Д. Молчанов
️️️️
Е. Рудковский
63'
Замена
Г. Левин
️️️️
С. Пиняев
ГОЛ! 2:0!
Ф. Дворецков
59'
Замена
А. Каплиенко
️️️️
Е. Прошкин
54'
Желтая карточка
А. Самсонов
46'
Желтая карточка
А. Евдокимов
36'
28'
Замена
Н. Сулейманов
️️️️
Д. Тюменцев
27'
Желтая карточка
И. Молтенинов
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дворецков
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
10
Егор Рудковский
ЦП
15
Даниил Тюменцев
АП
7
Александр Канищев
АП
22
Юрий Завезен
ПП
68
Леонид Герчиков
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
27
Жига Скофлек
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
97
Денис Баланюк
ЦФ
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
6
Никита Сулейманов
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Артем Соколов
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
3-2-3-2
16
Ботнарь
28
Прошкин
16
Шоркин
99
Евдокимов
44
Самсонов
28
Магаль
22
Дворецков
52
Нетфуллин
7
Рязанцев
10
Лебеденко
90
Калмыков
3-2-3-2
31
Абаев
5
Кутин
13
Бартасевич
27
Алексеев
22
Завезен
10
Рудковский
68
Герчиков
7
Канищев
9
Пиняев
84
Молтенинов
15
Тюменцев
10
Лебеденко
18
Кертанов
18
Кертанов
10
Лебеденко
28
Прошкин
18
Каплиенко
18
Каплиенко
28
Прошкин
7
Рязанцев
90
Лях
90
Лях
7
Рязанцев
22
Дворецков
21
Кравчук
21
Кравчук
22
Дворецков
90
Калмыков
97
Баланюк
97
Баланюк
90
Калмыков
9
Пиняев
70
Левин
70
Левин
9
Пиняев
15
Тюменцев
6
Сулейманов
6
Сулейманов
15
Тюменцев
84
Молтенинов
66
Гудков
66
Гудков
84
Молтенинов
7
Канищев
18
Соколов
18
Соколов
7
Канищев
10
Рудковский
18
Молчанов
18
Молчанов
10
Рудковский
Остались в запасе
Торпедо
Чертаново
27
Жига Скофлек
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
69
Данила Козлов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
30
Константин Ляхов
ПЗ
9
Максим Савельев
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Остались в запасе
27
Жига Скофлек
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
69
Данила Козлов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Остались в запасе
30
Константин Ляхов
ПЗ
9
Максим Савельев
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Статистика матча Торпедо - Чертаново
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
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