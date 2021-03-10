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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Торпедо
Оренбург - Торпедо: обзор матча 10 марта 2021
Оренбург
10.03.2021, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
3 : 0
Завершен
Торпедо
2'
Н. Прудников
29'
Д. Фамейе (П)
59'
А. Миронов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Торпедо
Замена
И. Воробьев
️️️️
А. Миронов
90'
+1
Замена
Р. Гойкович
️️️️
А. Козлов
88'
Вторая желтая
А. Ойеволе
85'
Замена
М. Палиенко
️️️️
Н. Прудников
84'
65'
Замена
В. Адаев
️️️️
А. Каплиенко
Замена
А. Эктов
️️️️
Д. Фамейе
61'
ГОЛ! 3:0!
А. Миронов
59'
55'
Пенальти не реализован!
И. Лебеденко
Желтая карточка
А. Ойеволе
54'
53'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
А. Гордюшенко
52'
Замена
А. Самсонов
️️️️
Д. Редькович
52'
Замена
Д. Баланюк
️️️️
А. Калмыков
Желтая карточка
Н. Прудников
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Фамейе
29'
26'
Желтая карточка
Д. Козлов
16'
Желтая карточка
Д. Редькович
Желтая карточка
М. Сиваков
5'
ГОЛ! 1:0!
Н. Прудников
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
22
Филипп Дворецков
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
10
Константин Корж
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
97
Денис Баланюк
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Климович
3
Сиваков
58
Ойеволе
12
Малых
8
Аюпов
8
Миронов
31
Ткачук
11
Прудников
7
Фамейе
32
Козлов
10
Воробьев
3-2-3-1-1
56
Довбня
99
Евдокимов
69
Козлов
4
Редькович
28
Магаль
18
Каплиенко
52
Нетфуллин
72
Гордюшенко
7
Рязанцев
27
Скофлек
90
Калмыков
8
Миронов
95
Воробьев
95
Воробьев
8
Миронов
7
Фамейе
15
Эктов
15
Эктов
7
Фамейе
32
Козлов
3
Гойкович
3
Гойкович
32
Козлов
11
Прудников
99
Палиенко
99
Палиенко
11
Прудников
18
Каплиенко
9
Адаев
9
Адаев
18
Каплиенко
4
Редькович
44
Самсонов
44
Самсонов
4
Редькович
72
Гордюшенко
10
Лебеденко
10
Лебеденко
72
Гордюшенко
90
Калмыков
97
Баланюк
97
Баланюк
90
Калмыков
Остались в запасе
Оренбург
Торпедо
96
Александр Смирнов
ЛЗ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
55
Александр Нойок
ОП
33
Александр Масловский
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
28
Егор Прошкин
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
10
Константин Корж
ЦФ
22
Филипп Дворецков
ЦП
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Андрей Лях
ОП
21
Андрей Кравчук
ЦП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
96
Александр Смирнов
ЛЗ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
55
Александр Нойок
ОП
33
Александр Масловский
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
Остались в запасе
28
Егор Прошкин
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
10
Константин Корж
ЦФ
22
Филипп Дворецков
ЦП
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Андрей Лях
ОП
21
Андрей Кравчук
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Оренбург - Торпедо
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
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