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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Енисей
Торпедо - Енисей: обзор матча 14 марта 2021
Торпедо
14.03.2021, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
0 : 1
Завершен
Енисей
67'
Е. Песиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Енисей
88'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
Е. Песиков
Замена
Е. Прошкин
️️️️
В. Адаев
81'
74'
Замена
Д. Билоног
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
Замена
К. Кертанов
️️️️
И. Лебеденко
73'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
А. Рязанцев
68'
67'
ГОЛ! 0:1!
Е. Песиков
Желтая карточка
К. Корж
63'
61'
Замена
А. Ломакин
️️️️
Е. Иванов
58'
Замена
А. Шаболин
️️️️
Н. Глушков
46'
Замена
Е. Песиков
️️️️
А. Галимов
Замена
К. Корж
️️️️
Ж. Скофлек
46'
Замена
А. Кравчук
️️️️
Р. Нетфуллин
46'
Желтая карточка
Р. Нетфуллин
31'
Желтая карточка
В. Адаев
25'
18'
Желтая карточка
В. Кичин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
97
Денис Баланюк
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
22
Филипп Дворецков
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
10
Константин Корж
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
4-2-2-2
56
Довбня
18
Каплиенко
69
Козлов
99
Евдокимов
28
Магаль
52
Нетфуллин
7
Рязанцев
9
Адаев
27
Скофлек
10
Лебеденко
97
Баланюк
4-1-2-2-1
1
Опарин
4
Абрамов
33
Сухомлинов
15
Цховребов
2
Кичин
64
Ланин
21
Зотов
8
Иванов
27
Галимов
19
Глушков
23
Лескано
9
Адаев
28
Прошкин
28
Прошкин
9
Адаев
7
Рязанцев
22
Дворецков
22
Дворецков
7
Рязанцев
27
Скофлек
10
Корж
10
Корж
27
Скофлек
10
Лебеденко
18
Кертанов
18
Кертанов
10
Лебеденко
52
Нетфуллин
21
Кравчук
21
Кравчук
52
Нетфуллин
27
Галимов
9
Песиков
9
Песиков
27
Галимов
Песиков
21
Раздорских
21
Раздорских
Песиков
19
Глушков
11
Шаболин
11
Шаболин
19
Глушков
23
Лескано
9
Билоног
9
Билоног
23
Лескано
8
Иванов
90
Ломакин
90
Ломакин
8
Иванов
Остались в запасе
Торпедо
Енисей
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
90
Андрей Лях
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
22
Дмитрий Ребров
ВР
12
Максим Елеев
ПЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
90
Андрей Лях
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
12
Максим Елеев
ПЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Торпедо - Енисей
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
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