Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Даур Квеквескири - статистика

Динамо Вл
7 февраля 1998 (28)
#11 | Нападающий
173 см | 64 кг
Россия | Грузия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Динамо Вл
0 : 1
20.09.2026
Родина-2
68' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Динамо Вл
0 : 1
20.09.2026
Родина-2
68' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Калуга
1 : 1
13.09.2026
Динамо Вл
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Динамо Вл
1 : 0
30.08.2026
Машук-КМВ
80' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сибирь
17
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Сибирь
2 : 1
21.06.2026
Велес
1' - 90'
45'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
1 : 0
07.06.2026
Калуга
54' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
1' - 62'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Сибирь
1 : 0
27.05.2026
Велес
85' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Сибирь
4 : 0
23.05.2026
Иртыш
63' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Родина-2
1 : 1
17.05.2026
Сибирь
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Сибирь
4 : 1
10.05.2026
Ленинградец
63' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
03.05.2026
Сибирь
1' - 45'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Сибирь
1 : 0
26.04.2026
Текстильщик
70' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Калуга
1 : 2
19.04.2026
Сибирь
63' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Сибирь
2 : 2
12.04.2026
Машук-КМВ
1' - 73'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Велес
2 : 0
08.04.2026
Сибирь
1' - 70'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Иртыш
1 : 3
04.04.2026
Сибирь
1' - 73'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Сибирь
1 : 0
29.03.2026
Родина-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Сибирь
3 : 0
15.03.2026
Торпедо Миасс
1' - 70'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Текстильщик
5 : 1
08.03.2026
Сибирь
1' - 90'
25'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Сибирь
2 : 2
01.03.2026
Волгарь
1' - 76'
54'
Главные новости
Агент Карпукаса раскрыл, просил ли с игроком 200 миллионов у «Локомотива»
12:52
Назван 2-й кандидат на замену Альбе в «Ростове»
12:39
1
Кузяев нашел новый клуб в РПЛ
12:10
4 клуба из топ-5 лиг заинтересовались российским игроком ЦСКА
11:57
Аршавин сказал, кто выиграет гонку бомбардиров в РПЛ
11:46
2
ФотоСамые дорогие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
11:37
3
Назван один из кандидатов на место Альбы в «Ростове»
11:03
ФотоТоп-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
10:51
3
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
5
Аршавин назвал 2 безнадежные команды в РПЛ
10:28
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+