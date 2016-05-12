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Бодий Борчашвили - статистика

Завершил карьеру
24 мая 1997 (29)
#79 | Нападающий
182 см | 75 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Амкар (мол)
15
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
12.05.2016
Амкар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Амкар (мол)
0 : 1
07.05.2016
Урал (мол)
81' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Амкар (мол)
1 : 4
23.04.2016
Локомотив (мол)
81' - 90'
90'
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
Амкар (мол)
2 : 1
08.04.2016
Зенит (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
Амкар (мол)
0 : 1
18.03.2016
Ростов (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
Амкар (мол)
0 : 4
03.12.2015
ЦСКА (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Амкар (мол)
2 : 3
20.11.2015
Рубин (мол)
86' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Амкар (мол)
1 : 1
02.11.2015
Ахмат (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Локомотив (мол)
7 : 0
03.10.2015
Амкар (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Амкар (мол)
0 : 1
27.09.2015
Мордовия (мол)
88' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Зенит (мол)
4 : 0
20.09.2015
Амкар (мол)
1' - 46'
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Амкар (мол)
3 : 2
11.09.2015
Кубань (мол)
88' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Ростов (мол)
1 : 1
28.08.2015
Амкар (мол)
88' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Амкар (мол)
2 : 3
21.08.2015
Спартак М (мол)
73' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Амкар (мол)
1 : 1
13.08.2015
Анжи (мол)
88' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
ЦСКА (мол)
3 : 2
08.08.2015
Амкар (мол)
90' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Амкар (мол)
6 : 2
31.07.2015
Кр. Советов (мол)
70' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Рубин (мол)
2 : 1
25.07.2015
Амкар (мол)
78' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Амкар (мол)
1 : 3
20.07.2015
Краснодар (мол)
71' - 90'
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