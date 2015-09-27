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    Бодий Борчашвили - статистика

    #79 | Нападающий
    Имя Бодий
    Отчество Хаважиевич
    Фамилия Борчашвили
    Команда Амкар-Пермь
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 мая 1997 (25 лет)
    Рост 182
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкар (мол) 15 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.05.2016 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 Амкар (мол) (Пермь)
    07.05.2016 81' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    23.04.2016 81' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:4 Локомотив (мол) (Москва)
    90'
    08.04.2016 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    18.03.2016 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    03.12.2015 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 0:4 ЦСКА (мол) (Москва)
    20.11.2015 86' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:3 Рубин (мол) (Казань)
    02.11.2015 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    03.10.2015 46' -90' Локомотив (мол) (Москва) 7:0 Амкар (мол) (Пермь)
    27.09.2015 88' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    20.09.2015 1' -46' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 4:0 Амкар (мол) (Пермь)
    11.09.2015 88' -90' Амкар (мол) (Пермь) 3:2 Академия Кубань (Краснодар)
    28.08.2015 88' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:1 Амкар (мол) (Пермь)
    21.08.2015 73' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:3 Спартак М (мол) (Москва)
    13.08.2015 88' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    08.08.2015 90' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 3:2 Амкар (мол) (Пермь)
    31.07.2015 70' -90' Амкар (мол) (Пермь) 6:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    25.07.2015 78' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:1 Амкар (мол) (Пермь)
    20.07.2015 71' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:3 Краснодар (мол) (Краснодар)
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