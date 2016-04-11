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Андрей Полин
Статистика
Андрей Полин - статистика
Завершил карьеру
8 февраля 1994 (32)
#8 | Полузащитник
178 см | 71 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ПФЛ. Зона Запад 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тюмень
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 31 тур
Оренбург
1 : 1
11.04.2016
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Тюмень
1 : 1
07.04.2016
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Тосно
2 : 4
02.04.2016
Тюмень
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Зенит-2
4 : 2
20.03.2016
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Тюмень
3 : 1
16.03.2016
Байкал
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
3 : 0
12.03.2016
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
1 : 1
29.11.2015
Тюмень
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
КАМАЗ
0 : 1
25.11.2015
Тюмень
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Cибирь
1 : 4
15.11.2015
Тюмень
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тюмень
2 : 1
08.11.2015
Волга
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
01.11.2015
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тюмень
1 : 0
19.10.2015
Армавир
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Енисей
1 : 0
15.10.2015
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тюмень
0 : 2
11.10.2015
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Шинник
1 : 1
04.10.2015
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тюмень
0 : 4
28.09.2015
Оренбург
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тюмень
1 : 0
14.09.2015
Тосно
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Арсенал
1 : 2
07.09.2015
Тюмень
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Тюмень
2 : 1
30.08.2015
Зенит-2
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Байкал
0 : 0
23.08.2015
Тюмень
87' - 90'
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