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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Тюмень
Тосно - Тюмень: обзор матча 02 апреля 2016
Тосно
02.04.2016, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
2 : 4
Завершен
Тюмень
47'
Н. Чхапелия
61'
В. Ильин
13'
Х. Мамтов
52'
Х. Мамтов
74'
А. Пустозеров
81'
Д. Кленкин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Тюмень
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
90'
+1
90'
Замена
Г. Кучиев
️️️️
Х. Мамтов
87'
Замена
А. Полин
️️️️
А. Павленко
Замена
Е. Марков
️️️️
А. Кутьин
82'
Красная карточка
М. Ковальчик
82'
81'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Д. Кленкин
74'
ГОЛ! 2:3!
А. Пустозеров
68'
Замена
А. Шляпкин
️️️️
П. Маслов
ГОЛ! 2:2!
В. Ильин
61'
52'
ГОЛ! 1:2!
Х. Мамтов
ГОЛ! 1:1!
Н. Чхапелия
47'
46'
Замена
А. Чуканов
️️️️
Р. Локтионов
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
М. Комков
46'
Желтая карточка
А. Бочков
15'
13'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мамтов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
10
Михаил Комков
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
72
Сергей Кошелев
ЦП
8
Андрей Полин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
2-2-3-3
12
Лукичев
5
Ковальчик
35
Гультяев
18
Кашчелан
25
Бочков
9
Мухаметшин
21
Галиулин
10
Комков
98
Ильин
48
Кутьин
91
Заболотный
3-2-4-1
35
Смирнов
77
Павленко
4
Локтионов
39
Маслов
90
Шакуро
2
Кичин
4
Пустозеров
27
Чудин
4
Кленкин
20
Теленков
9
Мамтов
10
Комков
7
Чхапелия
7
Чхапелия
10
Комков
48
Кутьин
20
Марков
20
Марков
48
Кутьин
9
Мамтов
19
Кучиев
19
Кучиев
9
Мамтов
77
Павленко
8
Полин
8
Полин
77
Павленко
4
Локтионов
7
Чуканов
7
Чуканов
4
Локтионов
39
Маслов
13
Шляпкин
13
Шляпкин
39
Маслов
Остались в запасе
Тосно
Тюмень
1
Эдуард Байчора
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
72
Сергей Кошелев
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
Остались в запасе
72
Сергей Кошелев
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Тосно - Тюмень
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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2 : 0
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2 : 1
19.09.2026
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
МСА Петровский
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