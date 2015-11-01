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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Тюмень
СКА-Хабаровск - Тюмень: обзор матча 01 ноября 2015
СКА-Хабаровск
01.11.2015, воскресенье, 10:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
1 : 0
Завершен
Тюмень
54'
В. Пономарев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Тюмень
Желтая карточка
Ю. Дюпин
90'
Замена
П. Карасев
️️️️
С. Ваганов
90'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
К. Базелюк
85'
84'
Замена
М. Маркин
️️️️
А. Павленко
77'
Желтая карточка
В. Кичин
Замена
А. Киреев
️️️️
Г. Ходжава
76'
74'
Желтая карточка
Д. Кленкин
73'
Замена
А. Пустозеров
️️️️
И. Чудин
68'
Желтая карточка
В. Пономарев
Замена
Д. Гатикоев
️️️️
Н. Безлихотнов
65'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Пономарев
54'
51'
Желтая карточка
И. Чудин
Желтая карточка
Т. Микуцкис
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
28
Гоча Ходжава
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
19
Василий Плетин
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
23
Давид Гатикоев
ЦФ
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
8
Андрей Полин
ЦП
72
Сергей Кошелев
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
3-2-2-1-1
99
Дюпин
5
Микуцкис
5
Эдиев
5
Нестеренко
85
Попов
10
Никифоров
28
Ходжава
23
Ваганов
90
Безлихотнов
10
Базелюк
3-2-3-1
35
Телков
4
Локтионов
19
Пономарев
30
Таказов
7
Нежелев
2
Кичин
4
Кленкин
27
Чудин
20
Теленков
9
Мамтов
28
Ходжава
88
Киреев
88
Киреев
28
Ходжава
23
Ваганов
18
Карасев
18
Карасев
23
Ваганов
10
Базелюк
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
10
Базелюк
90
Безлихотнов
23
Гатикоев
23
Гатикоев
90
Безлихотнов
27
Чудин
4
Пустозеров
4
Пустозеров
27
Чудин
77
Павленко
93
Маркин
93
Маркин
77
Павленко
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
19
Василий Плетин
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
8
Андрей Полин
ЦП
72
Сергей Кошелев
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
1
Ренат Соколов
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
19
Василий Плетин
ЦП
Остались в запасе
8
Андрей Полин
ЦП
72
Сергей Кошелев
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча СКА-Хабаровск - Тюмень
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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