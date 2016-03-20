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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Тюмень
Зенит-2 - Тюмень: обзор матча 20 марта 2016
Зенит-2
20.03.2016, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
4 : 2
Завершен
Тюмень
11'
М. Палиенко
41'
Р. Шейдаев
53'
Н. Саламатов
88'
Д. Богаев
58'
А. Павленко
59'
Х. Мамтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Тюмень
Замена
П. Киреенко
️️️️
Д. Богаев
90'
Замена
П. Осипов
️️️️
Ю. Бавин
90'
ГОЛ! 4:2!
Д. Богаев
88'
86'
Желтая карточка
Д. Кленкин
85'
Замена
А. Чуканов
️️️️
Н. Теленков
Замена
А. Попов
️️️️
М. Палиенко
73'
Замена
А. Васильев
️️️️
Н. Саламатов
66'
65'
Желтая карточка
А. Павленко
64'
Замена
Г. Кучиев
️️️️
А. Пустозеров
59'
ГОЛ! 3:2!
Х. Мамтов
58'
ГОЛ! 3:1!
А. Павленко
ГОЛ! 3:0!
Н. Саламатов
53'
ГОЛ! 2:0!
Р. Шейдаев
41'
37'
Замена
П. Шакуро
️️️️
С. Таказов
ГОЛ! 1:0!
М. Палиенко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
10
Никита Саламатов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Зенит-2
29
Михаил Мжельский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
73
Павел Осипов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
8
Андрей Полин
ЦП
72
Сергей Кошелев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
4-4-1-1
23
Бабурин
23
Чернов
33
Йованович
58
Зуев
55
Лобов
10
Саламатов
5
Зинков
40
Бавин
88
Богаев
99
Палиенко
7
Шейдаев
3-2-4-1
35
Телков
77
Павленко
4
Локтионов
30
Таказов
91
Куликов
2
Кичин
4
Пустозеров
27
Чудин
4
Кленкин
20
Теленков
9
Мамтов
88
Богаев
13
Киреенко
13
Киреенко
88
Богаев
40
Бавин
73
Осипов
73
Осипов
40
Бавин
10
Саламатов
4
Васильев
4
Васильев
10
Саламатов
99
Палиенко
18
Попов
18
Попов
99
Палиенко
20
Теленков
7
Чуканов
7
Чуканов
20
Теленков
4
Пустозеров
19
Кучиев
19
Кучиев
4
Пустозеров
30
Таказов
90
Шакуро
90
Шакуро
30
Таказов
Остались в запасе
Зенит-2
Тюмень
29
Михаил Мжельский
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
8
Андрей Полин
ЦП
72
Сергей Кошелев
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
29
Михаил Мжельский
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
Остались в запасе
8
Андрей Полин
ЦП
72
Сергей Кошелев
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Зенит-2 - Тюмень
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
МСА Петровский
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