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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Тюмень
Енисей - Тюмень: обзор матча 15 октября 2015
Енисей
15.10.2015, четверг, 15:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 0
Завершен
Тюмень
52'
Е. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Тюмень
Замена
С. Юсифов
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
90'
+1
Замена
В. Галыш
️️️️
А. Алиев
88'
Желтая карточка
А. Скворцов
85'
Замена
А. Хрущев
️️️️
Е. Иванов
73'
71'
Замена
В. Кичин
️️️️
Н. Теленков
Замена
А. Скворцов
️️️️
В. Лешонок
65'
ГОЛ! 1:0!
Е. Иванов
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
13
Самир Юсифов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
8
Андрей Полин
ЦП
4-1-4-1
88
Шелия
23
Чернов
35
Гультяев
80
Качан
22
Шабаев
15
Фатуллаев
9
Лешонок
8
Мануковский
10
Алиев
8
Иванов
23
Лескано
3-2-3-1
35
Телков
30
Таказов
4
Локтионов
19
Пономарев
57
Абазов
77
Павленко
4
Кленкин
27
Чудин
20
Теленков
9
Мамтов
23
Лескано
13
Юсифов
13
Юсифов
23
Лескано
9
Лешонок
92
Скворцов
92
Скворцов
9
Лешонок
8
Иванов
17
Хрущев
17
Хрущев
8
Иванов
10
Алиев
88
Галыш
88
Галыш
10
Алиев
20
Теленков
2
Кичин
2
Кичин
20
Теленков
Остались в запасе
Енисей
Тюмень
22
Денис Магадиев
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
4
Алексей Пустозеров
ЦП
8
Андрей Полин
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
22
Денис Магадиев
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
Остались в запасе
4
Алексей Пустозеров
ЦП
8
Андрей Полин
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Енисей - Тюмень
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
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Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Центральный
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