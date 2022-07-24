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    Донейл Хенри - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Донейл
    Фамилия Хенри
    Команда Лос-Анджелес
    Состав Основной
    Родной город Северный Йорк
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торонто 6 0 0 0 0
    Лос-Анджелес 5 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2022 68' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 4:0 Торонто (Торонто)
    11.09.2022 68' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 4:2 Торонто (Торонто)
    05.09.2022 46' -90' Торонто (Торонто) 3:4 Монреаль Импакт (Монреаль)
    01.09.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    28.08.2022 90' -90' Шарлотт (Шарлотт) 0:2 Торонто (Торонто)
    21.08.2022 Был в запасе Интер (Майами) 2:1 Торонто (Торонто)
    18.08.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 2:2 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    14.08.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 3:1 Портленд (Портленд)
    07.08.2022 90' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 3:4 Торонто (Торонто)
    24.07.2022 46' -90' Торонто (Торонто) 4:0 Шарлотт (Шарлотт)
    26.06.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    18.06.2022 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 1:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    29.05.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:2 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    21.05.2022 90' -90' Коламбус (Коламбус) 0:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    90'
    19.05.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:2 Остин (Остин)
    25.04.2022 1' -30' Цинциннати (Цинциннати) 1:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    6'
    17.04.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:1 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    10.04.2022 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    21.03.2022 81' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    12.03.2022 1' -90' Интер (Майами) 0:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    88'
    07.03.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:1 Портленд (Портленд)
    26.02.2022 84' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Колорадо (Денвер)
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