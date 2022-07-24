Донейл Хенри - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Донейл
|Фамилия
|Хенри
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Северный Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Донейл
|Фамилия
|Хенри
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Северный Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торонто
|6
|0
|0
|0
|0
|Лос-Анджелес
|5
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2022
|68' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|4:0
|Торонто (Торонто)
|11.09.2022
|68' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|4:2
|Торонто (Торонто)
|05.09.2022
|46' -90'
|Торонто (Торонто)
|3:4
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|01.09.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|2:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|28.08.2022
|90' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:2
|Торонто (Торонто)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|2:1
|Торонто (Торонто)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|2:2
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|3:1
|Портленд (Портленд)
|07.08.2022
|90' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|3:4
|Торонто (Торонто)
|24.07.2022
|46' -90'
|Торонто (Торонто)
|4:0
|Шарлотт (Шарлотт)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:0
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|18.06.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|1:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|21.05.2022
|90' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|0:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|90'
|19.05.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:2
|Остин (Остин)
|25.04.2022
|1' -30'
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|6'
|17.04.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:1
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|21.03.2022
|81' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|12.03.2022
|1' -90'
|Интер (Майами)
|0:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|88'
|07.03.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:1
|Портленд (Портленд)
|26.02.2022
|84' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Колорадо (Денвер)