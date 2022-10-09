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Донейл Хенри
Статистика
Донейл Хенри - статистика
Завершил карьеру
20 апреля 1993 (33), Северный Йорк
#44 | Защитник
183 см
Канада
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2022
Товарищеские матчи. Сборные 2022
США. МЛС 2019
Дания. Суперлига 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торонто
6
0
0
0
0
Лос-Анджелес
5
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 47 тур
Филадельфия Юнион
4 : 0
09.10.2022
Торонто
68' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Атланта Юнайтед
4 : 2
11.09.2022
Торонто
68' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Торонто
3 : 4
05.09.2022
Монреаль
46' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Торонто
2 : 2
01.09.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 39 тур
Шарлотт
0 : 2
28.08.2022
Торонто
90' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Интер Майами
2 : 1
21.08.2022
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Торонто
2 : 2
18.08.2022
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Торонто
3 : 1
14.08.2022
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 4
07.08.2022
Торонто
90' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Торонто
4 : 0
24.07.2022
Шарлотт
46' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
26.06.2022
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Сиэтл
1 : 1
18.06.2022
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Лос-Анджелес
3 : 2
29.05.2022
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Коламбус
0 : 2
21.05.2022
Лос-Анджелес
90' - 90'
90'
США. МЛС, 17 тур
Лос-Анджелес
1 : 2
19.05.2022
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Цинциннати
1 : 2
25.04.2022
Лос-Анджелес
1' - 30'
6'
США. МЛС, 11 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
17.04.2022
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
10.04.2022
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
21.03.2022
Ванкувер Уайткепс
81' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Интер Майами
0 : 2
12.03.2022
Лос-Анджелес
1' - 90'
88'
США. МЛС, 3 тур
Лос-Анджелес
1 : 1
07.03.2022
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
3 : 0
26.02.2022
Колорадо
84' - 90'
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