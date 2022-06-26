Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз
Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 26 июня 2022
Лос-Анджелес
26.06.2022, воскресенье, 22:00
США. МЛС, 23 тур
2 : 0
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
68'
К. Аранго
70'
Д. Паласиос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз
Замена
Ф. Гинелла
️️️️
Х. Сифуэнтес
85'
Желтая карточка
К. Акоста
84'
Замена
Р. Холлингшид
️️️️
Ф. Эскобар
72'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
Б. Родригес
72'
ГОЛ! 2:0!
Д. Паласиос
Пас отдал
Б. Родригес
70'
ГОЛ! 1:0!
К. Аранго
Пас отдал
К. Вела
68'
Замена
К. Акоста
️️️️
Л. Блессинг
64'
64'
Замена
К. Харпер
️️️️
Ф. Амайя
Замена
К. Аранго
️️️️
К. Опоку
64'
46'
Замена
Д. Йервуд
️️️️
O. Fernandez
45'
+2
Желтая карточка
Д. Неалис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
6
Илие Санчес
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
7
Брайан Родригес
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
44
Донейл Хенри
ЦЗ
5
Мбаке
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
21
Данни Трехо
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
65
Steven Sserwadda
ЦП
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
28
Zach Ryan
ЦФ
4-1-1-2-2
71
Крепо
6
Паласиос
3
Мурильо
25
Ибеага
24
Эскобар
6
Санчес
8
Сифуэнтес
15
Блессинг
7
Родригес
90
Опоку
10
Вела
3-2-1-4
31
Мигел
12
Неалис
13
Неалис
12
Эдвардс
23
Кассерес
90
Морган
25
Амайя
16
22
47
Толкин
9
Климала
15
Блессинг
3
Акоста
3
Акоста
15
Блессинг
8
Сифуэнтес
45
Гинелла
45
Гинелла
8
Сифуэнтес
24
Эскобар
24
Холлингшид
24
Холлингшид
24
Эскобар
7
Родригес
19
Мусовски
19
Мусовски
7
Родригес
90
Опоку
17
Аранго
17
Аранго
90
Опоку
25
Амайя
17
Харпер
17
Харпер
25
Амайя
22
16
Йервуд
16
Йервуд
22
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Ред Буллз
77
Джон МакКартни
ВР
44
Донейл Хенри
ЦЗ
5
Мбаке
ЦЗ
21
Данни Трехо
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
18
Ryan Meara
ВР
65
Steven Sserwadda
ЦП
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
28
Zach Ryan
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
44
Донейл Хенри
ЦЗ
5
Мбаке
ЦЗ
21
Данни Трехо
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
65
Steven Sserwadda
ЦП
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
28
Zach Ryan
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
БМО Стэдиум
Новости команд
Все
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Ред Буллз
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
Впервые в истории французский футболист достиг 1000 матчей за карьеру
16 ноября
3
Хын-Мин Сон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Южной Кореи
6 октября
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Впервые в истории французский футболист достиг 1000 матчей за карьеру
16 ноября
3
Хын-Мин Сон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Южной Кореи
6 октября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+