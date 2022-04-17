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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Канзаc Сити
Лос-Анджелес - Канзаc Сити: обзор матча 17 апреля 2022
Лос-Анджелес
17.04.2022, воскресенье, 23:00
США. МЛС, 11 тур
3 : 1
Завершен
Канзаc Сити
44'
К. Аранго
70'
И. Тажури
78'
Х. Сифуэнтес
38'
Д. Паласиос (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Канзаc Сити
86'
Замена
Р. Володер
️️️️
А. Фонтас
Замена
Ф. Гинелла
️️️️
К. Акоста
81'
80'
Желтая карточка
Н. Изима-Мирен
ГОЛ! 3:1!
Х. Сифуэнтес
78'
77'
Замена
К. Дюк
️️️️
М. Ционис
77'
Замена
Н. Вуйнович
️️️️
K. Shelton
Замена
Д. Мусовски
️️️️
К. Аранго
74'
ГОЛ! 2:1!
И. Тажури
Пас отдал
Д. Паласиос
70'
Замена
И. Тажури
️️️️
К. Опоку
66'
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
Л. Блессинг
66'
66'
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Р. Эспиноза
Желтая карточка
Д. Паласиос
51'
ГОЛ! 1:1!
К. Аранго
44'
43'
Желтая карточка
Д. Расселл
38'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Паласиос
Желтая карточка
Мбаке
25'
Желтая карточка
Х. Мурильо
8'
6'
Желтая карточка
Р. Эспиноза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
5
Мбаке
ЦЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
17
Кристиан Аранго
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
54
R. Walter
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ОП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Канзаc Сити
6
Роберт Володер
ЦЗ
44
Бен Свит
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
12
Кортне Форд
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
21
Фелипе Эрнандес
ЦФ
19
Никола Вуйнович
ЦФ
4-1-1-1-3
71
Крепо
6
Паласиос
5
Мбаке
3
Мурильо
3
Акоста
6
Санчес
24
Холлингшид
15
Блессинг
90
Опоку
10
Вела
17
Аранго
2-2-5
29
77
Изима-Мирен
8
54
15
Эспиноза
3
Фонтас
20
Шаллой
11
77
Расселл
10
Ционис
3
Акоста
45
Гинелла
45
Гинелла
3
Акоста
90
Опоку
18
Тажури
18
Тажури
90
Опоку
15
Блессинг
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
15
Блессинг
17
Аранго
19
Мусовски
19
Мусовски
17
Аранго
3
Фонтас
6
Володер
6
Володер
3
Фонтас
10
Ционис
28
Дюк
28
Дюк
10
Ционис
15
Эспиноза
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Эспиноза
11
19
Вуйнович
19
Вуйнович
11
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Канзаc Сити
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Черундоло
44
Бен Свит
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
12
Кортне Форд
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
Остались в запасе
44
Бен Свит
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
12
Кортне Форд
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Лос-Анджелес - Канзаc Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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