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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Остин
Лос-Анджелес - Остин: обзор матча 19 мая 2022
Лос-Анджелес
19.05.2022, четверг, 05:30
США. МЛС, 17 тур
1 : 2
Завершен
Остин
86'
К. Вела (П)
13'
Р. Габриэльсен
80'
Кристиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Остин
90'
+3
Замена
D. Hoesen
️️️️
Кристиан
89'
Желтая карточка
С. Дриусси
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Вела
86'
85'
Желтая карточка
B. Stuver
80'
ГОЛ! 0:2!
Кристиан
75'
Замена
Д. Галлахер
️️️️
Ж. Колманич
Замена
Мбаке
️️️️
Х. Мурильо
69'
Замена
Б. Родригес
️️️️
К. Опоку
69'
64'
Замена
F. Martins
️️️️
Й. Валенсия
64'
Замена
E. Finlay
️️️️
О. Вольф
Желтая карточка
Х. Мурильо
63'
Замена
К. Аранго
️️️️
Д. Мусовски
46'
Замена
Ф. Гинелла
️️️️
Л. Блессинг
45'
+1
40'
Желтая карточка
Р. Редес
Желтая карточка
Х. Сифуэнтес
39'
Желтая карточка
К. Акоста
39'
37'
Желтая карточка
Й. Валенсия
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. Габриэльсен
Пас отдал
Й. Валенсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
6
Илие Санчес
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
20
Йохан Валенсия
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
68
Кристиан
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
44
Донейл Хенри
ЦЗ
5
Мбаке
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ОП
7
Брайан Родригес
ПВ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
26
Cal Jennings
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
4-1-1-1-3
71
Крепо
6
Паласиос
25
Ибеага
3
Акоста
3
Мурильо
6
Санчес
8
Сифуэнтес
15
Блессинг
10
Вела
90
Опоку
19
Мусовски
4-4-1-1
1
24
18
Касканте
28
Габриэльсен
23
Колманич
20
Валенсия
33
Вольф
68
Кристиан
4
Ринг
9
Дриусси
37
Уррути
3
Мурильо
5
Мбаке
5
Мбаке
3
Мурильо
15
Блессинг
45
Гинелла
45
Гинелла
15
Блессинг
90
Опоку
7
Родригес
7
Родригес
90
Опоку
19
Мусовски
17
Аранго
17
Аранго
19
Мусовски
20
Валенсия
8
8
20
Валенсия
33
Вольф
13
13
33
Вольф
68
Кристиан
9
9
68
Кристиан
23
Колманич
17
Галлахер
17
Галлахер
23
Колманич
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Остин
77
Джон МакКартни
ВР
44
Донейл Хенри
ЦЗ
26
Cal Jennings
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
13
Эндрю Тарбелл
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
16
H. Jimenez
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
44
Донейл Хенри
ЦЗ
26
Cal Jennings
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
16
H. Jimenez
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Лос-Анджелес - Остин
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
БМО Стэдиум
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