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Гонсало Колса
Статистика
Гонсало Колса - статистика
Завершил карьеру
11 мая 1979 (47)
#8 | Полузащитник
185 см | 81 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Расинг
18
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Сарагоса
2 : 1
05.05.2012
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
1 : 1
01.05.2012
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
28.04.2012
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Расинг
0 : 1
22.04.2012
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
1 : 1
15.04.2012
Расинг
1' - 90'
62'
Испания. Примера, 33 тур
Расинг
0 : 3
12.04.2012
Мальорка
46' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Малага
3 : 0
09.04.2012
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Расинг
0 : 1
31.03.2012
Гранада
1' - 90'
40'
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
1 : 1
25.03.2012
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Расинг
0 : 3
22.03.2012
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
3 : 1
19.03.2012
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Расинг
0 : 2
11.03.2012
Барселона
1' - 62'
Испания. Примера, 26 тур
Райо Вальекано
4 : 2
03.03.2012
Расинг
1' - 90'
28'
Испания. Примера, 25 тур
Расинг
1 : 1
25.02.2012
Спортинг
78' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Леванте
1 : 1
04.02.2012
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Расинг
2 : 2
29.01.2012
Валенсия
69' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Расинг
1 : 2
21.01.2012
Хетафе
1' - 46'
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
0 : 2
15.01.2012
Расинг
1' - 76'
53'
Испания. Примера, 18 тур
Расинг
1 : 0
07.01.2012
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Расинг
0 : 0
18.12.2011
Реал Сосьедад
1' - 41'
29'
Испания. Примера, 16 тур
Атлетик
1 : 1
11.12.2011
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Расинг
1 : 0
03.12.2011
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Мальорка
2 : 1
27.11.2011
Расинг
74' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
1 : 3
21.11.2011
Малага
Был в запасе
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