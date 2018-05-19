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Арнольд Бука
Статистика
Арнольд Бука - статистика
Завершил карьеру
28 ноября 1988 (37), Реймс
#25 | Защитник
175 см
Конго
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Кубок Африканских Наций 2015
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дижон
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Дижон
2 : 1
19.05.2018
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
2 : 1
12.05.2018
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Дижон
3 : 1
06.05.2018
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Бордо
3 : 1
28.04.2018
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Дижон
2 : 5
20.04.2018
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Нант
1 : 1
14.04.2018
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Тулуза
0 : 1
07.04.2018
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Дижон
1 : 1
10.03.2018
Амьен
1' - 90'
64'
Франция. Лига 1, 22 тур
Страсбур
3 : 2
20.01.2018
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Анжер
2 : 1
20.12.2017
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Генгам
4 : 0
09.12.2017
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Дижон
3 : 1
18.11.2017
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ренн
2 : 2
19.08.2017
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Дижон
1 : 4
13.08.2017
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
3 : 0
06.08.2017
Дижон
Был в запасе
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