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    Арнольд Бука - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Арнольд
    Фамилия Бука
    Состав Без клуба
    Родной город Реймс
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 ноября 1988 (34 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дижон 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2018 Был в запасе Дижон (Дижон) 2:1 Анжер (Анжер)
    12.05.2018 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:1 Дижон (Дижон)
    06.05.2018 Был в запасе Дижон (Дижон) 3:1 Генгам (Генгам)
    28.04.2018 Был в запасе Бордо (Бордо) 3:1 Дижон (Дижон)
    20.04.2018 Был в запасе Дижон (Дижон) 2:5 Лион (Лион)
    14.04.2018 Был в запасе Нант (Нант) 1:1 Дижон (Дижон)
    07.04.2018 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 0:1 Дижон (Дижон)
    10.03.2018 1' -90' Дижон (Дижон) 1:1 Амьен (Амьен)
    64'
    20.01.2018 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 3:2 Дижон (Дижон)
    20.12.2017 1' -90' Анжер (Анжер) 2:1 Дижон (Дижон)
    09.12.2017 Был в запасе Генгам (Генгам) 4:0 Дижон (Дижон)
    18.11.2017 Был в запасе Дижон (Дижон) 3:1 Труа (Труа)
    19.08.2017 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:2 Дижон (Дижон)
    13.08.2017 1' -90' Дижон (Дижон) 1:4 Монако (Монако)
    06.08.2017 Был в запасе Марсель (Марсель) 3:0 Дижон (Дижон)
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