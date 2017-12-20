|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дижон
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2018
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|2:1
|Анжер (Анжер)
|12.05.2018
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Дижон (Дижон)
|06.05.2018
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|3:1
|Генгам (Генгам)
|28.04.2018
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|3:1
|Дижон (Дижон)
|20.04.2018
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|2:5
|Лион (Лион)
|14.04.2018
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|07.04.2018
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|0:1
|Дижон (Дижон)
|10.03.2018
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:1
|Амьен (Амьен)
|64'
|20.01.2018
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|3:2
|Дижон (Дижон)
|20.12.2017
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|2:1
|Дижон (Дижон)
|09.12.2017
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|4:0
|Дижон (Дижон)
|18.11.2017
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|3:1
|Труа (Труа)
|19.08.2017
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Дижон (Дижон)
|13.08.2017
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:4
|Монако (Монако)
|06.08.2017
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|3:0
|Дижон (Дижон)