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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Дижон
Генгам - Дижон: обзор матча 09 декабря 2017
Генгам
09.12.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 17 тур
4 : 0
Завершен
Дижон
37'
Д. Бриан
40'
Я. Салибу
59'
М. Коко
66'
К. Кербра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Дижон
ГОЛ! 4:0!
К. Кербра
Пас отдал
Н. Бенезе
66'
ГОЛ! 3:0!
М. Коко
Пас отдал
Д. Бриан
59'
ГОЛ! 2:0!
Я. Салибу
40'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бриан
Пас отдал
П. Ребошу
37'
12'
Красная карточка
У. Хаддади
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
8
Люка До
ОП
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
93
Яннис Салибу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
17
Мехди Абид
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Юнссон
7
Мартинс Перейра
15
Сорбон
5
Ребошу
29
Кербра
8
До
5
Диалло
10
Бенезе
97
Коко
7
Бриан
93
Салибу
4-2-2-2
30
Рейне
26
Чафик
4
Хаддади
4
Ямбере
3
Джилободжи
17
Абид
20
Амалфитано
22
Чан Хун
7
Саммаритано
22
Саид
11
Таварес
Остались в запасе
Генгам
Дижон
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
32
Джордан Икоко
ПЗ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
32
Джордан Икоко
ПЗ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Генгам - Дижон
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
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1
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25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
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2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
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