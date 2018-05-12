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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Дижон
Лилль - Дижон: обзор матча 12 мая 2018
Лилль
12.05.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
2 : 1
Завершен
Дижон
11'
К. Чан Хун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Дижон
34'
Желтая карточка
К. Чан Хун
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Чан Хун
10'
Желтая карточка
У. Хаддади
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Лилль
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
3-1-1-1-2
16
Меньян
37
Мендиль
32
Ие
24
Малку
23
Мендес
28
Биссума
8
Бензия
7
Араухо
19
Пепе
3-2-3-1-1
30
Рейне
4
Ямбере
3
Джилободжи
4
Хаддади
26
Чафик
19
Розье
20
Амалфитано
23
Слити
14
Мари
22
Чан Хун
11
Таварес
Остались в запасе
Лилль
Дижон
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
1
Бенжамин Лерой
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Лилль - Дижон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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