|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|18
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|27.04.2016
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|15.04.2016
|74' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|08.04.2016
|82' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|02.04.2016
|1' -65'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|53'
|19.03.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|04.03.2016
|61' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|02.12.2015
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|27.11.2015
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|20.11.2015
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|07.11.2015
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|0:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|30.10.2015
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|24.10.2015
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|15.10.2015
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|61'
|02.10.2015
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|4:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|28.08.2015
|1' -75'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|22.08.2015
|1' -88'
|Рубин (мол) (Казань)
|4:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|70'
|15.08.2015
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|08.08.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|31.07.2015
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|25.07.2015
|1' -57'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|3:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|18.07.2015
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Динамо (мол) (Москва)