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    Артем Водянников - статистика

    #45 | Защитник
    Имя Артем
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Водянников
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит (мол) 18 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 2:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    27.04.2016 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Академия Кубань (Краснодар)
    15.04.2016 74' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:1 Спартак М (мол) (Москва)
    08.04.2016 82' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    02.04.2016 1' -65' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:4 ЦСКА (мол) (Москва)
    53'
    19.03.2016 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    04.03.2016 61' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 3:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    02.12.2015 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Уфа (мол) (Уфа)
    27.11.2015 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    20.11.2015 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    07.11.2015 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 0:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    30.10.2015 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    24.10.2015 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    15.10.2015 1' -90' Академия Кубань (Краснодар) 1:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    61'
    02.10.2015 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    20.09.2015 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 4:0 Амкар (мол) (Пермь)
    28.08.2015 1' -75' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    22.08.2015 1' -88' Рубин (мол) (Казань) 4:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    70'
    15.08.2015 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    08.08.2015 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 1:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    31.07.2015 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    25.07.2015 1' -57' Урал (мол) (Екатеринбург) 3:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    18.07.2015 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Динамо (мол) (Москва)
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