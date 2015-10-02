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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Ростов (мол)
Зенит (мол) - Ростов (мол): обзор матча 02 октября 2015
Зенит (мол)
02.10.2015, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
2 : 0
Завершен
Ростов (мол)
45'
И. Кубышкин
48'
Р. Суанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Ростов (мол)
Замена
Н. Новопашин
️️️️
К. Троянов
90'
Замена
А. Поникаров
️️️️
С. Ребенко
88'
Замена
В. Ярошенко
️️️️
П. Осипов
84'
Замена
К. Котов
️️️️
И. Кубышкин
80'
72'
Желтая карточка
А. Гречкин
Замена
С. Иванов
️️️️
П. Назимов
72'
Замена
Д. Плетнев
️️️️
Н. Андреев
67'
64'
Замена
С. Забродин
️️️️
Д. Машкин
Замена
В. Романов
️️️️
Р. Суанов
59'
ГОЛ! 2:0!
Р. Суанов
48'
ГОЛ! 1:0!
И. Кубышкин
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
79
Константин Троянов
ОП
73
Павел Осипов
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
99
Руслан Суанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
80
Денис Машкин
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
8
Евгений Стуканов
ЦП
8
Даниил Остапенко
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Зенит (мол)
31
Михаил Кизеев
ВР
64
Никита Новопашин
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
45
Артем Водянников
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
47
Сергей Иванов
ЦП
42
Константин Котов
ЦП
33
Валерий Ярошенко
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
66
Вадим Романов
ЦФ
Ростов (мол)
94
Роман Пшуков
ВР
77
Сергей Киряков
ЦЗ
69
Никита Ковалев
ЦЗ
94
Данила Хахалев
ЦП
37
Сергей Забродин
ЦП
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
3-4-1-2
78
Васютин
55
Вяткин
4
Мареев
7
Андреев
3
Круговой
13
Кубышкин
79
Троянов
75
Ребенко
73
Осипов
99
Суанов
43
Назимов
4-5-1
82
Суслов
45
Лазуткин
53
Христис
60
Кондрюков
79
Гречкин
15
Шаповалов
47
Сиденко
8
Стуканов
8
Остапенко
80
Машкин
23
Николич
99
Суанов
66
Романов
66
Романов
99
Суанов
7
Андреев
10
Плетнев
10
Плетнев
7
Андреев
43
Назимов
47
Иванов
47
Иванов
43
Назимов
13
Кубышкин
42
Котов
42
Котов
13
Кубышкин
73
Осипов
33
Ярошенко
33
Ярошенко
73
Осипов
75
Ребенко
7
Поникаров
7
Поникаров
75
Ребенко
79
Троянов
64
Новопашин
64
Новопашин
79
Троянов
80
Машкин
37
Забродин
37
Забродин
80
Машкин
Остались в запасе
Зенит (мол)
Ростов (мол)
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
69
Владислав Никитин
ЦЗ
45
Артем Водянников
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
94
Данила Хахалев
ЦП
77
Сергей Киряков
ЦЗ
69
Никита Ковалев
ЦЗ
94
Роман Пшуков
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
69
Владислав Никитин
ЦЗ
45
Артем Водянников
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
31
Михаил Кизеев
ВР
Остались в запасе
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
94
Данила Хахалев
ЦП
77
Сергей Киряков
ЦЗ
69
Никита Ковалев
ЦЗ
94
Роман Пшуков
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Зенит (мол) - Ростов (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кудряшов
(Вологда)
Стадион:
МСА Петровский
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