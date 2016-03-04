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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Зенит (мол)
Краснодар (мол) - Зенит (мол): обзор матча 04 марта 2016
Краснодар (мол)
04.03.2016, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
3 : 1
Завершен
Зенит (мол)
12'
Н. Комличенко
45+1'
Н. Комличенко (П)
74'
Н. Комличенко
61'
Д. Плетнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Зенит (мол)
Замена
В. Стежко
️️️️
А. Марченко
89'
Желтая карточка
А. Моргунов
89'
Замена
А. Моргунов
️️️️
А. Батютин
83'
81'
Замена
А. Поникаров
️️️️
С. Иванов
80'
Замена
К. Котов
️️️️
В. Никитин
80'
Замена
Н. Тарасов
️️️️
Д. Плетнев
Замена
М. Старков
️️️️
В. Черов
77'
ГОЛ! 3:1!
Н. Комличенко
74'
72'
Замена
Е. Денисов
️️️️
Д. Кириллов
Желтая карточка
Н. Комличенко
70'
Замена
И. Борисов
️️️️
И. Жигулев
68'
Желтая карточка
Д. Фомин
68'
Замена
Д. Квеквескири
️️️️
И. Белоус
63'
61'
Замена
А. Водянников
️️️️
М. Слащев
61'
ГОЛ! 2:1!
Д. Плетнев
Замена
А. Григорян
️️️️
П. Марушко
46'
45'
+1
Желтая карточка
А. Васютин
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Комличенко
45'
+1
Желтая карточка
П. Марушко
36'
ГОЛ! 1:0!
Н. Комличенко
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
78
Денис Кавлинов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
53
Михаил Слащев
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
47
Сергей Иванов
ЦП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
77
Максим Старков
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
80
Владислав Скляр
ЦЗ
96
Илья Борисов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
14
Александр Моргунов
АП
11
Даур Квеквескири
ПВ
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
2
Николай Тарасов
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
45
Артем Водянников
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
42
Константин Котов
ЦП
91
Егор Денисов
ЦФ
4-1-1-1-3
78
Кавлинов
3
Гогличидзе
48
Марченко
5
Татаев
2
Черов
74
Фомин
10
Жигулев
72
Батютин
27
Комличенко
24
Белоус
53
Марушко
3-2-3-1-1
78
Васютин
53
Слащев
69
Никитин
3
Бугриев
7
Андреев
3
Круговой
8
Горулев
47
Иванов
61
Кириллов
10
Плетнев
36
Крапухин
2
Черов
77
Старков
77
Старков
2
Черов
10
Жигулев
96
Борисов
96
Борисов
10
Жигулев
48
Марченко
5
Стежко
5
Стежко
48
Марченко
24
Белоус
11
Квеквескири
11
Квеквескири
24
Белоус
53
Марушко
70
Григорян
70
Григорян
53
Марушко
72
Батютин
14
Моргунов
14
Моргунов
72
Батютин
10
Плетнев
2
Тарасов
2
Тарасов
10
Плетнев
47
Иванов
7
Поникаров
7
Поникаров
47
Иванов
53
Слащев
45
Водянников
45
Водянников
53
Слащев
69
Никитин
42
Котов
42
Котов
69
Никитин
61
Кириллов
91
Денисов
91
Денисов
61
Кириллов
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Зенит (мол)
80
Владислав Скляр
ЦЗ
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Остались в запасе
80
Владислав Скляр
ЦЗ
1
Антон Федюшкин
ВР
Остались в запасе
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Главный тренер
Игорь Симутенков
Статистика матча Краснодар (мол) - Зенит (мол)
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
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