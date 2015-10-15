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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Зенит (мол)
Кубань (мол) - Зенит (мол): обзор матча 15 октября 2015
Кубань (мол)
15.10.2015, четверг, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
1 : 2
Завершен
Зенит (мол)
69'
Ю. Завезен
4'
Р. Суанов
19'
Р. Суанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Зенит (мол)
Замена
И. Стефанович
️️️️
Ю. Завезен
90'
+3
90'
+2
Замена
Н. Новопашин
️️️️
И. Кубышкин
90'
+1
Желтая карточка
В. Ярошенко
88'
Замена
В. Ярошенко
️️️️
И. Соловьев
85'
Замена
И. Иваниди
️️️️
Р. Суанов
Замена
Д. Щербак
️️️️
И. Нурисов
85'
79'
Замена
В. Романов
️️️️
Н. Андреев
Замена
Д. Галкин
️️️️
Т. Закиров
78'
Замена
А. Иванушкин
️️️️
С. Каретник
78'
74'
Замена
Ф. Шалимов
️️️️
И. Зуев
ГОЛ! 1:2!
Ю. Завезен
69'
Замена
С. Кагермазов
️️️️
И. Пономарёв
63'
61'
Желтая карточка
А. Водянников
Замена
М. Майрович
️️️️
С. Георгиевский
46'
Замена
К. Волчков
️️️️
Р. Павлюченко
46'
Желтая карточка
Ю. Журавлев
45'
Желтая карточка
Ю. Завезен
34'
Желтая карточка
И. Коновалов
30'
19'
ГОЛ! 0:2!
Р. Суанов
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Суанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
12
Никита Хайкин
ВР
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
45
Артем Водянников
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
13
Илья Кубышкин
ОП
73
Павел Осипов
ЦП
99
Руслан Суанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Кубань (мол)
38
Александр Акишин
ВР
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
92
Дмитрий Галкин
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
85
Яков Миньков
ЦП
21
Никита Козловский
АП
61
Сергей Образцов
ЦФ
87
Александр Рыбаков
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Зенит (мол)
31
Михаил Кизеев
ВР
53
Иван Иваниди
ЦЗ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
33
Валерий Ярошенко
ЦП
66
Вадим Романов
ЦФ
2-5-2-1
12
Хайкин
40
Журавлев
64
Закиров
90
Нурисов
89
Тюфяков
78
Пономарёв
17
Коновалов
31
Каретник
22
Завезен
13
Георгиевский
10
Павлюченко
3-3-2-1
78
Васютин
4
Мареев
7
Андреев
58
Зуев
7
Поникаров
13
Кубышкин
69
Никитин
73
Осипов
9
Соловьев
99
Суанов
31
Каретник
68
Иванушкин
68
Иванушкин
31
Каретник
78
Пономарёв
13
Кагермазов
13
Кагермазов
78
Пономарёв
64
Закиров
92
Галкин
92
Галкин
64
Закиров
90
Нурисов
99
Щербак
99
Щербак
90
Нурисов
10
Павлюченко
4
Волчков
4
Волчков
10
Павлюченко
13
Георгиевский
10
Майрович
10
Майрович
13
Георгиевский
22
Завезен
23
Стефанович
23
Стефанович
22
Завезен
7
Андреев
66
Романов
66
Романов
7
Андреев
9
Соловьев
33
Ярошенко
33
Ярошенко
9
Соловьев
99
Суанов
53
Иваниди
53
Иваниди
99
Суанов
13
Кубышкин
64
Новопашин
64
Новопашин
13
Кубышкин
58
Зуев
84
Шалимов
84
Шалимов
58
Зуев
Остались в запасе
Кубань (мол)
Зенит (мол)
21
Никита Козловский
АП
85
Яков Миньков
ЦП
61
Сергей Образцов
ЦФ
87
Александр Рыбаков
ЦФ
38
Александр Акишин
ВР
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Остались в запасе
21
Никита Козловский
АП
85
Яков Миньков
ЦП
61
Сергей Образцов
ЦФ
87
Александр Рыбаков
ЦФ
38
Александр Акишин
ВР
Остались в запасе
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Статистика матча Кубань (мол) - Зенит (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Шамара
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Труд
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11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
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